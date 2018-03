Mügeln fordert Aufnahme von Radwegen in den Regionalplan

Mügeln. Die Stadträte Mügelns haben auf ihrer Sitzung am Donnerstagabend im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange am Beteiligungsentwurf zum Regionalplan Leipzig-Westsachsen mitgeschrieben. Bürgermeister Johannes Ecke und auch die Räte haben darin eine ganze Reihe von Änderungswünschen formuliert, deren Aufnahme sie in das neue Papier fordern.

Gleichberechtigter Partner mit Wermsdorf

Dazu gehört in erster Linie die Benennung Mügelns als ein gleichberechtigter Partner in einem möglichen Grundzentrumsverbund mit der Gemeinde Wermsdorf. Aber auch die Einstufung von Straßen in höhere Kategorien als bisher aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und die Forderung nach dem Ausbau eines begleitenden Radwegenetzes zu diesen Straßen wird gefordert. Um diese Punkte soll der Regionalplan nach dem Willen der Mügelner Stadträte ergänzt werden.

Bürgermeister pocht auf Forderungen

Weitere Punkte umfassen unter anderem den öffentlichen Nahverkehr, die Ausweisung von Flächen für Wohnbebauung und Gewerbe im Gebiet der Kommune bis hin zur Entwicklung von Windparks. Der Bürgermeister machte dabei mit Nachdruck deutlich, dass die Stellungnahme Mügelns keine Empfehlungen enthalte, sondern Forderungen sind. Diesen Standpunkt will Ecke auch gegenüber der Planungsbehörde beibehalten. „Die Stadt wird davon nicht abweichen, da es um ihre und vor allem der Bürger Zukunftssicherung gehe“, so Bürgermeister Johannes Ecke in der Stadtratssitzung.

Von Bärbel Schumann