Mügeln hebt Zahnputzverbot in Kita „Sonnenblume“ wieder auf

Mügeln. Das Zahnputzverbot in der kommunalen Kindertagesstätte „Sonnenblume“ ist aufgehoben. Das teilte Mügelns Hauptamtsleiterin Dörte Eberhardt jetzt der OAZ mit. „Wie bereits von der Leiterin Frau Gradl angekündigt, haben wir uns noch einmal zusammengesetzt und über das weitere Vorgehen in dieser Angelegenheit verständigt“, so Eberhardt. Das Ergebnis der Beratung, an der Erzieherinnen aus allen Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Mügeln teilnahmen, ist, dass künftig in jeder dieser Einrichtung das Zähneputzen wieder auf der Tagesordnung stehen wird. Eine solche einheitliche Regelung habe es bisher nicht gegeben. Das ist nun anders. Die Entscheidung sei mit dem Landratsamt, dem Jugendamt und der Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege in Sachsen abgestimmt.

Verbot galt ein halbes Jahr lang

Vor etwa einem halben Jahr fasste die Leiterin des Mügelner Kindergartens den Entschluss, dass die Zahnpflege nach dem Mittagessen bei den Kindern nicht mehr durchgeführt wird. Dagegen regte sich Widerstand in den Reihen der Eltern. Einer der Erziehungsberechtigten machte seinem Ärger darüber in einer öffentlichen Stadtratssitzung Luft.

Begründet wurde das nun wieder aufgehobene Zahnputzverbot seitens der Leiterin Uta Gradl damit, dass bei bis zu 16 Kindern an drei Becken kein Lerneffekt mehr gegeben sei sowie mit hygienischen Aspekten. So seien Zahnbürsten zu Boden gefallen und anschließend vertauscht worden. Vereinzelt sei es vorgekommen, dass Kinder mit den Putzgeräten das Bad gesäubert haben.

Kritik vom Zahnarzt

Die publik gemachte Verbotsregelung stieß auf Kritik, vor allem der Diplom-Stomatologe Reinhardt Dieckmann, der in Schulen und Kitas besondere Sensibilisierung für Zahnhygiene mit speziell geschultem Personal anbietet, sah dadurch seine Arbeit torpediert.

Von Christian Kunze