Mügeln

Nach über zehn Anläufen hat Mügeln erstmals den Städtewettbewerb von Mitgas und Envia M gewinnen können. Als letzter Starter verfehlten die Kolkwitzer gestern die Spitzenmarke von 326,30 Kilometern, die Mügeln beim Altstadtfest im August aufgestellt hatte. Nach dem letzten Wochenende war Platz 2 und damit 6400 Euro schon sicher, 6000 für die Rad-Kilometer auf dem Markt und weitere 400 für den Einsatz des Bürgermeisters auf dem E-Bike. Nun sind es nochmal 2000 Euro mehr.

Bürgermeister ist überglücklich

„Endlich! Wir haben es geschafft und stehen nach mehr als zehn Starts beim Wettbewerb ganz oben. Eine tolle Leistung, die ohne die perfekte Organisation in der Vorbereitung durch die freiwilligen Helfer nicht möglich gewesen wäre. Einfach toll“, sagt Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke am Abend, nachdem er erfuhr, dass der letzte Starter Kolbitz Mügeln nicht noch verdrängen konnte. Auch in der Kinderwertung siegt Mügeln. Das Preisgeld von insgesamt 8400 Euro, 400 davon erradelte das Stadtoberhaupt in einer extra Disziplin, kommt nun einem Projekt des Heimat- und Bürgervereins Altmügeln-Crellenhain zu Gute.

Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke erradelte 400 Euro.extra- Quelle: Axel Kaminski

Von ak/BS