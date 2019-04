Mügeln

Der Stadtrat von Mügeln beschloss bei seiner Sitzung am Donnerstag, ein Wohnhaus in Querbitzsch und eine Teilfläche des ehemaligen Bauhofs in Stadtlage zu verkaufen.

Rund 15.000 Euro fließen in die Stadtkasse

Einig waren sich die Räte, dass das Flurstück mit dem Wohnhaus Zum Dorfteich 9 an eine Leipzigerin für 15.250 Euro gehen soll. Verankert wurde, dass sie circa 270 der 2450 Quadratmeter im Zuge der Ländlichen Neuordnung verkaufen muss.

Keinen einhelligen Zuspruch fand der Verkauf einer Teilfläche des ehemaligen Bauhofs: Der Verkaufspreis von einem Euro für die etwa 600 Quadratmeter, auf denen sich abbruchreife Gebäude befinden, erhielt zwei Gegenstimmen und eine Enthaltung.

Verkauf von Teilfläche am alten Bauhof sorgt für Diskussion

Jens Reichel ( CDU), der dagegen stimmte, hielt den Preis trotz Abbruchkosten für zu gering, er äußerte Bedenken zur Anbindung des Restgrundstücks.

Bauamtsleiterin Karin Uhde entkräftete dies mit dem Argument, dass sich der Wert der verbleibenden Fläche mit dem Verkauf erhöhe von 143.000 auf 159.000 Euro. Zu diesem Preis werde künftig ausgeschrieben.

Von Manuel Niemann