Mügelner Altstadtfest mit Mittelalterspektakel und Radeln für den guten Zweck

Mügeln. Das Altstadtfest in Mügeln findet am Sonnabend ab 10 Uhr mit dem 1. Stadtpokal des Bürgermeisters der Stadt Mügeln im Skat im Ratssaal seine Fortsetzung. 12 Uhr beginnt der Flohmarkt und von 13 bis 18 Uhr finden in der Ernst-Thälmann-Straße Geschicklichkeitsspiele und eine Oldtimerausstellung statt. Das Fest wird offiziell um 14 Uhr durch Bürgermeister Johannes Ecke sowie Salutschießen der Schützen auf dem Markt eröffnet. 15 Uhr lädt Bernd Brink zur Bankentour durch Mügeln ein. Erstmals gibt es um 17 Uhr einen historischen Rundgang mit Andreas Lobe. Treffpunkt ist an der Rathaustreppe.Dabei geht es um bedeutende Persönlickeiten sowie deren Geburts- und Wohnhäuser. Unter ihnen zum Beispiel der Pathologe Professor Schmorl sowie einem Ingenieur, der im Auftrag des sächsischen Königs erfolgreich Wirtschaftsspionage betrieb.

Die Besucher dürfen sich auf Mittelalter-Spektakel und eine Wahrsagerin freuen. Livemusik mit Luther-Rock mit den „Schwarzen Löchern“ bekommen die Besucher ab 17 Uhr und von „Die Unkomplizierten“ ab 20 Uhr auf die Ohren. Die Disko startet um 22 Uhr.

Ein Höhepunkt am Sonntag ist der EnviaM-Städtewettbewerb von 11 bis 17 Uhr auf dem Altmarkt, wobei für einen guten Zweck geradelt wird.

Von Heinz Großnick und Bärbel Schumann