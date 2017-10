Mügelner Angler organisieren Karpfenfest am Schlagwitzer Teich

Mügeln. So emsiges Treiben herrscht nicht oft am Teich im Mügelner Ortsteil Schlagwitz wie an diesem Oktobertag. Doch immer dann, wenn der Anglerverein Krebsbach zu seinem traditionellen Fischerfest an den Karpfenteich einlädt, kommen Einwohner. So auch diesmal. „Wir haben wieder gespürt, dass unser Stammpublikum uns die Treue hält. Aber auch andere Besucher kamen heute zu uns. Ich kann sagen, das Fest ist wieder sehr gut besucht“, freut sich Vereinsvorsitzender Christian Hoßbach. 59 Mitglieder zählt der Verein. Zwölf junge Leute gehören zur Jugendgruppe, die von Sylvio Geyer betreut wird. Zum 14. Mal haben die Hobby-Angler zum Fischerfest eingeladen. Schon gut zwei Wochen zuvor begannen die intensiven Vorbereitungen.

Original Schwetaer Fischsuppe bei den Besuchern beliebt

Am Festtag selbst, so Gunnar Naumann vom Vorstand, war man ab 6 Uhr morgens dabei, ein Zelt aufzubauen, Tische und Bänke aufzustellen und natürlich auch damit beschäftigt, den Räucherofen und die Pfannen anzuheizen. Um zehn Uhr gesellten sich dann die ersten Besucher zu den Vereinsmitgliedern. Zur Mittagszeit herrschte Hochbetrieb. Schlange stehen war an den Verkaufsständen angesagt, wo diesmal nicht nur Original Schwetaer Fischsuppe nach einem Rezept von Jörg Sonntag gefragt war. Ebenso standen gebackener Karpfen und Forelle hoch in der Gunst der Gäste. Und als viele der Besucher wieder den Heimweg antraten, hatten viele Geräuchertes im Handgepäck. Dass das frisch aus dem Rauch kam, dafür sorgten Dietmar Keller, Ronny Löbnitz und Gunnar Naumann. Doch nicht nur geschlemmt wurde. Christian Hoßbach nutzte das Fest, die Gäste auch über das vereinseigene Biotop mit dem Karpfenteich zu führen.

Gäste durften Gewicht des schwersten Karpfens schätzen

Auf das rund 2000 Quadratmeter große Areal sind die Krebsbachangler stolz. Können sie auch, denn es macht einen sehr gepflegten Eindruck. Stolz berichtet der Vereinsvorsitzende, dass mehrmals im Jahr Kindergruppen wie aus Kitas und den Schulen der Stadt hierher kommen, um mehr über unsere heimische Fauna und Flora zu erfahren. Und dann verrät er auch, welche Fische vorrangig in dem Teich zu Hause sind: Karpfen, Zander, Schleie. Im Festzelt werden die Besucher unterdessen ermutigt, sich am Schätzspiel zu beteiligen. Immerhin gibt es ein Prachtexemplar von Karpfen als Hauptpreis zu gewinnen. „40 Tipps wurden abgegeben“, verrät Henry Hofmann, der die Tippscheine gesammelt hat und wie auch die Besucher gespannt ist, wie schwer der in einem Behälter schwimmende Karpfen tatsächlich ist. Stattlich ist er auf jeden Fall anzuschauen und so sehen alle dem Wiegen entgegen. Marko Haberecht, der dem Verein einmal angehörte, heute berufsbedingt in Brandis lebt und noch immer dem Fischerfest die Treue hält, holt den Fisch aus dem Wasser. Es ist gar nicht so leicht, das Tier auf der Waage abzulegen und zu wiegen. Nach einigen Versuchen ist es geschafft, die Anzeige bleibt bei 6480 Gramm stehen. Fast genau war der Tipp von Familie Unger aus Mügeln, die den Karpfen gewinnt. Zur Kaffeezeit tischen die Frauen der Vereinsmitglieder Kuchen auf.

Von Bärbel Schumann