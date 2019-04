Mügeln

Wanderfreunde, aufgepasst: Wer sich beim Tanz in den Mai nicht vollends verausgabt hat, kann den Feiertag am Monatsanfang wieder dazu nutzen, die Wanderschuhe zu schnüren.

Der Mügelner Heimatverein „Mogelin“ begibt sich am 1. Mai auf die Spuren der „Rübenbahn“ durch die Lommatzscher Pflege: Zum 13. Mal folgt die Bahndamm-Wanderung des Vereins traditionell einem Schienenverlauf.

Dem Zuckerrübenanbau auf der Spur

„In diesem Jahr wollen wir auf einer Teilstrecke der Schmalspurbahn Wilsdruff - Döbeln wandern“, erklärt Günter Schwerdtner die geplante Wanderroute. Der pensionierte Geologe organisiert die Wanderung für den Verein mit.

Die Strecke, die dieses Mal erkundet werde, wurde 1911 eröffnet. Nach 50 Jahren wurde der Betrieb dann 1969/1970 eingestellt. Hauptsächlich, so Schwerdtner, sei sie genutzt worden, um die in der Region angebauten Zuckerrüben in die Zuckerfabrik nach Döbeln zu liefern.

Die geplante Strecke steht und wird noch im Mügelner Anzeiger veröffentlicht. Am Wochenende testen Mitglieder des Heimatvereins sie zudem aus. Sie wird in Echtzeit schon einmal abgelaufen.

Landwirtschaftlich geprägtes Wanderziel

„Die Strecke führt durch das landschaftlich reizvolle, flachwellige Hügelland der Lommatzscher Pflege und durch die Täler von Ketzerbach und Dreißigwasser“, beschreibt Schwerdtner.

Durch den Lößboden sei seit langer Zeit die Landwirtschaft hier prägend gewesen und die intensive Nutzung auch für den Getreide- und Gemüseanbau typisch.

Gestartet wird per Bus in Mügeln und Oschatz

Gestartet wird am Mittwoch, dem 1. Mai, am Bahnhof in Mügeln Punkt 8.15 Uhr per Bus. Daher sollten sich Teilnehmer am besten ein paar Minuten eher einfinden. Vermutlich stehen in der Nähe auch Parkplätze zur Verfügung, der Verein ist dafür noch mit ansässigen Firmen im Gespräch.

Um auch Anreisenden mit der Bahn aus Richtung Leipzig oder Dresden sowie den Oschatzer Bürgern eine Teilnahme zu ermöglichen, gibt es nach der Busabfahrt einen Zwischenstopp: Um 8.45 Uhr wird der Oschatzer Bahnhof angelaufen.

Heimatverein führt durch Wanderung

„Wir fahren dann per Bus zum Ausgangspunkt der Wanderung, die am Bahnhof in Lommatzsch beginnt und über Mertitz Gabelstelle, Leuben, Lossen, Beicha, Mochau und Simselwitz nach Gärtitz bei Döbeln verläuft“, erklärt Schwerdtner.

Mitglieder des Heimatvereins übernehmen dabei die Führung und weisen auf Sehens- und Wissenswertes am Streckenrand hin. Auch eine Rast ist eingeplant. Am ehemaligen Bahnhof in Beicha wird gestoppt und es kann etwas gegessen und getrunken werden.

Zwei Wanderrouten geplant

Insgesamt sind 22 Kilometer zu Fuß zu absolvieren. Wem das zu weit ist, für den haben die Mügelner Wanderfreunde noch eine kürzere Variante eingeplant. Diese endet nach 16 Kilometern in Mochau.

Vor Antritt des Weges werden dazu zwei Gruppen gebildet, damit auch keiner auf dem Weg verloren geht. An den beiden Endpunkten wird im Anschluss wieder mit dem Bus zurückgefahren.

Anmeldung bis zum 25. April erforderlich

Um den Bustransfer planen zu können, ist eine Anmeldung bis spätestens zum Donnerstag, dem 25. April erforderlich.

Wanderwillige können sich dazu mit einer E-Mail an info@heimatverein-mogelin.de oder telefonisch unter 034362/ 31457 an den Verein wenden. Mit einem Unkostenbeitrag von 5 Euro ist zu rechnen.

Von Manuel Niemann