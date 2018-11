Mügeln

Seit vergangenem Dienstag ist der Eisenbahnverkehr zwischen dem Mügelner Bahnhof und dem Haltepunkt Altmügeln unterbrochen. Grund dafür ist die Instandsetzung des Bahnübergangs an der Bahnhofstraße im Bereich der Molkereistraße. Deshalb war jetzt auch für Pkw und Lkw auf diesem Abschnitt der Bahnhofstraße kein Durchkommen von der Innenstadt zur RHG, zum Netto und zu einigen weiteren Firmen.

Am Dienstag sollen die Arbeiten mit dem Einbau des Asphalts zwischen dem Gleis und dem vorhandenen Straßenkörper abgeschlossen werden. Betonplatten wird es an diesem Bahnübergang dann lediglich als so genannte Mittelplatten zwischen den beiden Schienen geben. Sie zu verlegen steht am Montag auf dem Bauablaufplan.

Bewährter Gleisbaupartner der Döllnitzbahn im Einsatz

Wie bereits im März, bei den Gleisbauarbeiten am Haltepunkt Altoschatz-Rosenthal, arbeitet auch in Mügeln die Dresdner Niederlassung der Firma NTG für die Döllnitzbahn. „Wir haben hier eine 20 Zentimeter starke Frostschutzschicht und darüber einen ebenso starken Schotteraufbau errichtet“, erklärt René Schmidt von der NTG. Der Baustelle am Bahnübergang sei rund 45 Meter lang. Außerdem bessere man noch ein paar kleinere schadhafte Stellen aus.

Auf den neuen Unterbau seien im gesamten Bereich neue Schwellen verlegt worden. Der Preis habe für einen Anbieter aus Frankreich gesprochen. Komplett neu seien auch die Kleineisen, mit denen die vorhandenen Schienen an den Schwellen befestigt worden. Ende vergangener Woche war die Firma schon dabei, das Gleis um sechs Zentimeter anzuheben und den Schotter maschinell zu verdichten.

Unmittelbar neben den Gleisbauern ist die Straßen- und Tiefbaufirma Höptner tätig, die in der Bahnhofstraße den Abwasserkanal erneuert und anschließend die Fahrbahn und Fußwege baut. Ins Gehege sei man sich in diese Woche nicht gekommen, versichern beide Seiten.

Zugverkehr Richtung Altmügeln wird am Donnerstag aufgenommen

Wenn die Asphaltarbeiten am Dienstag wie geplant durchgeführt werden können, dann fährt die Döllnitzbahn ab Donnerstag wieder nach dem normalen Fahrplan für Schultage. Das heißt, von Altmügeln aus fährt 6.47 Uhr und von Glossen aus 14.14 Uhr ein von der einst im Dienst der österreichischen Bundesbahn stehenden Diesellok gezogener Zug, der diesen Bahnübergang kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Mügeln passiert. In der Gegenrichtung ist 13.48 von Mügeln aus Abfahrt nach Glossen und 16.01 Uhr nach Nebitzschen.

Wer sich in der einwöchigen Bauzeit angewöhnt daran gewöhnt haben sollte, dass es an den Bahnübergängen keinen Zugverkehr und keine Wartezeiten gibt, sollte sich schnellstes wieder umstellen.

Von Axel Kaminski