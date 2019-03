Mügeln

Just einen Tag, bevor die Jahreszeit nach Ermessen der Astronomen begann, lud Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) zum Frühlingsempfang.

Anders als im Vorjahr fand er am Dienstagabend nicht im Bürger- und Ratssaal, sondern im Gasthof Schweta statt. Der Grund: Die Veranstaltung war in diesem Jahr für alle offen: „Eher möchte ich alle einladen und dabei niemanden vergessen“, begründete Ecke die Premiere.

Zur Galerie Zum ersten Mal fand er öffentlich statt, mehr als einhundert Gäste kamen: Am Dienstagabend fand im Gasthof Schweta der Frühlingsempfang des Mügelner Bürgermeisters statt.

Zufrieden mit Resonanz

Die stieß noch auf ein verhaltenes Echo unter den Bürgern. Lediglich um die zehn Mügelner schlossen sich den geladenen Amts- und Würdenträgern an. Bei den Gesprächen im Anschluss waren die Vertreter der umliegenden Städte und Gemeinden, der Döllnitzbahn, der Ortswehren und Stadtwehr, der Verwaltung, Bildung, der Industrie, Banken und des Gewerbes sowie der Vereine weitgehend unter sich.

Trotzdem verteilten sich über 100 Gäste im Gasthof, der aus versicherungstechnischen Gründen gewählt worden war. Johannes Ecke freute sich dennoch neben dem Landtagsabgeordneten Volkmar Winkler ( SPD) oder Landrat Kai Emanuel (parteilos) auch die Gesichter des einen oder anderen Feuerwehrmanns oder Bürgers gesehen zu haben: „Ich bin zufrieden mit der Besucherzahl, weil sich doch ein paar getraut haben“, sagte er und kündigte an, dass die Veranstaltung auch 2020 wieder öffentlich sei.

Das alte Jahr im Rückblick, das neue im Blick

„Das Jahr 2018: Mann, war das eine Hitze“: Traditionell stand beim Empfang zuerst einmal das vergangene Jahr im Mittelpunkt: An die lang anhaltende Trockenheit im Sommer, aber auch an Brandschutz und damit verbundene hitzige Debatten erinnerte Ecke in seiner Rede. Die griff immer wieder die Temperatur als Leitmotiv auf.

Neben viel Licht, erwähnte Ecke auch die Schattenseiten, die mit seinem Amt 2018 verbunden waren. So konnte er die Stadt zur Renovierung des Stadtbads 2017 noch einmal beglückwünschen, dies sei die richtige Entscheidung gewesen, das habe das sonnige Folgejahr bewiesen. „Ein Urlaub auf Mallorca wurde überflüssig“, übertrieb er.

Dagegen standen die vermehrten Feldbrände, die die anhaltende Trockenheit entfacht hatte. „Damit auch weiterhin die Einsatzbereitschaft unserer Wehren erhalten bleibt, lege ich großen Wert auf Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstung“, versicherte er. Baustopp und Baupreisentwicklung der Feuerwehr in Niedergoseln kamen ebenso zur Sprache wie der geplante Anbau der Wehr in Schweta.

Mügelns Bürgermeister appelliert, verantwortungsvoll zu wählen

Neben dem, was geschaffen wurde oder noch werden soll, was gewonnen oder gefeiert wurde, erinnerte Ecke auch daran, dass dieses Jahr ein Wahljahr ist: „Ich wünsche mir sehr, dass unsere Bürger ihrer Verantwortung bewusst, mit Bedacht und Weitsicht an die Wahlurne treten. Die Geschichte hat uns mehr als nur einmal aufgezeigt, dass nicht großblumige Worte, Hass und Fremdenfeindlichkeit in eine gute Zukunft führen“, appellierte er.

Konstruktiv und an der Zukunft der Stadt interessiert, in seiner Rede schien durch, wie sich das Mügelner Stadtoberhaupt auch zukünftig die Arbeit im neuen Stadtrat vorstellt.

Vorsitzender des Stadtmarketingsvereins erhält „Goldene Gans“

Auf einen der bisherigen Räte wird er dort nicht mehr treffen: Bernd Brink ( SPD). Er hatte bereits Ende Januar erklärt, dass er nicht mehr in Mügeln kandidieren werde, dafür für den Kreistag. Brinks Arbeit im Stadtrat schätze er außerordentlich, aber er sei als Vorsitzender des Stadtmarketingvereins „Meine Bischofsstadt Mügeln“ auch aus dem öffentlichen Leben nicht wegzudenken.

Daher wolle er ihn in diesem Jahr mit der „Goldenen Gans“ auszeichnen, sagte Ecke und verlieh besagten Preis, den die Stadt seit 2013 für engagierte Bürger vergibt.

Stadtmarketingverein spendet für Uhr am Geoportal

Brink, der nichts gewusst hatte, zeigte sich gerührt über die goldene Anstecknadel: „Ich bin richtig überwältigt“, gestand er, um im nächsten Augenblick der Stadt bereits etwas zurückzugeben:

Die Anstrengung für den Erhalt des Bahnhofs als Geoportal wolle sein Verein unterstützen: Dieser spendete 100 Euro für eine Bahnhofsuhr, die zukünftig an die Vergangenheit des Hauses erinnert.

Von Manuel Niemann