Collm/Mügeln

In Collm wird nicht nur an Himmelfahrt geheiratet, es wird auch gesungen – und zwar anlässlich des „Tag des offenen Denkmals“. Initiator ist in beiden Fällen der Heimatverein „Bergtreue“ des Ortes mit seiner Vorsitzenden Kerstin Krause. Sie lud zum Lauschen wie auch zu Führungen auf den erneuerten und wiedereröffneten Albertturm ein.

Die Sängerinnen und Sänger des Döllnitztalchores aus dem benachbarten Mügeln ließen am Sonntagnachmittag ihre Stimmen erklingen und boten damit den Besuchern einen besonderen Genuss. Denn wo wird zu Kaffee und Kuchen schon live gesungen, und dazu noch kostenfrei?

Zweite Auflage

Die Zusammenarbeit beider Vereine an diesem bundesweiten Aktionstag fand erstmals im Jahr 2016 statt. Da wurde, wenn man so will, eine Tradition begründet. Im vergangenen Jahr, als der Albertturm wegen Sanierungsmaßnahmen geschlossen war, erübrigte sich auch ein Chorkonzert am zweiten Sonntag im September.

„Geh aus mein Herz und suche Freud“, das war nur eines der Lieder, die an diesem sonnigen Sonntagmachmittag zu hören waren. Bei der ein oder anderen Melodie verteilte der Chor denn auch gleich Texte, auf dass das Publikum kräftig mitsingen möge.

Die nächste Veranstaltung in Collm wirft bereits ihre Schatten voraus: Am 3. Oktober lädt die Freiwillige Feuerwehr Collm ab 14 Uhr zum Drachenfest ein.

Der Heimatverein Bergtreue Collm sammelt Spenden zur weiteren Sanierung des Albertturms. Konto Sparkasse Leipzig: , BLZ 86055592, Kontonr. 1090057250, IBAN: DE 73 8605 5592 1090 0572 50, BIC: WELADE8LXXX

Von Christian Kunze