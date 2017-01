Mügeln. Im vergangenen Jahr konnte die Mügelner Jugendfeuerwehr ihr Sommerzeltlager nicht im Freibad der Stadt durchführen. Der Grund dafür, die vorübergehende Einstellung des Badbetriebes, ist bekannt. Und so hoffen auch die Nachwuchsfeuerwehrleute darauf, dass in diesem Jahr die Freizeitoase wieder genutzt werden kann.

Die freiwilligen Helfer wollen sich deshalb in die Spenden- und Unterstützerschar einreihen, die mit persönlichen Beiträgen die Wiedereröffnung des Freibades in der 2017er Badesaison unterstützt. Deshalb überraschten 20 Feuerwehrleute kürzlich Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke mit einem Spendenscheck in Höhe von 200 Euro. Bei der Übergabe erklärte das Stadtoberhaupt, dass seit dem ersten Spendenaufruf Mügelner Vereine, Privatpersonen und andere Unterstützer rund 10 000 Euro auf das von der Stadt eingerichtete Spendenkonto zu Gunsten des Stadtbades überwiesen hätten.

Ursprünglich nur zur Finanzierung eines neuen Brunnens gedacht, habe sich inzwischen eine Möglichkeit zur Förderung des Brunnenneubaus aufgetan. Dafür würden nur 3000 Euro gebraucht. Mit dem Rest des bisher eingegangenen Gelder von insgesamt 9893 Euro (Stand 12. Januar) könne die Rutsche erneuert und weiteres Geld in die Ausrüstung gesteckt werden. Ihm falle da schon manches ein, was angeschafft werden könne, so Ecke: „Die Badbesucher, vom Kind bis zum Senior, sollen sich ja bei uns wohlfühlen.“

Von Bärbel Schumann