Mügelner Feuerwehr wird Landfunkstelle

Mügeln. Ingo Fischer, Stadtwehrleiter von Mügeln, tritt am 13. Januar zur Neuwahl des Gemeindewehrleiters an. Im OAZ-Interview resümiert er über das Jahr 2017 aus Sicht der Feuerwehren und das, was 2018 auf die Kameraden zukommt, unter anderem die Einrichtung einer Landfunkstelle in Mügeln.

Herr Fischer, wie viel Arbeit hatten die Ortsfeuerwehren Mügeln im Jahr 2017 zu bewältigen?

Vor allem in den vergangenen Monaten hatten wir einige Papiercontainerbrände. Damit sind wir in Summe auf etwas mehr als 40 Einsätze gekommen – also mehr als 2016, wo es 33 Einsätze waren.

Haben sich dabei Probleme bei der personellen oder technischen Ausstattung gezeigt?

Eigentlich sind wir gut ausgestattet. Personell könnte die Situation natürlich besser sein. Bei vielen Einsatzszenarien benötigen wir zwar nicht so viele Kameraden, an anderer Stelle fällt allerdings auf, dass es doch zu wenige sind. Es wäre deshalb gut, wenn wir mehr Leute hier vor Ort hätten.

Die größten Einsätze des Jahres waren die Havarie bei Rematec und die Sturmschäden durch Tief Herwart. Wie schätzen Sie das Ausmaß der Schäden ein?

Bei uns in Mügeln hielt sich das noch im Rahmen. Wir mussten uns um zwei, drei Bäume kümmern – das ist bei einem solchen Sturm nichts ungewöhnliches. Die Ortsfeuerwehren waren teilweise gut beschäftigt, teilweise konnten sie aber auch gar nicht mehr alarmiert werden, weil die Leitstelle in Leipzig überfordert war. Deshalb sind wir jetzt auch dabei, hier in Mügeln eine Landfunkstelle aufzubauen, die für Mügeln und sämtliche Ortsteile zuständig sein wird. Dieses Vorhaben wird voraussichtlich im Januar abgeschlossen sein. Die Technik ist schon da, sie muss jetzt nur noch installiert werden. Dann gilt es, die Stellen auch personell zu untersetzen.

Besteht für 2018 die Aussicht, dass sich die Lage diesbezüglich bessern wird? Wie kann man vor allem jüngere Leute für die Arbeit bei der Feuerwehr begeistern?

Man kann eigentlich nur versuchen, die Leute durch persönliche Ansprache zu motivieren. Teilweise kommen sie auch von allein, teilweise kommen sie über die Jugendfeuerwehr zu uns – oder zumindest hoffen wir darauf. Wir sind nun insgesamt etwas mehr als 100 Feuerwehrleute in allen Mügelner Ortswehren – das reicht leider nicht aus. Die Wehr in Schweta ist gut aufgestellt, ich würde mir aber wünschen, dass sich die Leute in den anderen Ortsteilen noch etwas mehr einbringen. Gerade in Ablaß und Glossen ist die Personalsituation nach wie vor schwierig.

Was kommt 2018 – abgesehen von der Landfunkstelle – noch auf die Ortswehren zu?

Wie jedes Jahr veranstalten wir unseren Tag der offenen Tür, dann stehen zwei Hochzeiten von Kameraden an, die im Mügelner Feuerwehrhaus veranstaltet werden. Außerdem werden wir noch Technik austauschen, zum Beispiel Atemschutzgeräte und Sprungretter, der ersetzt werden muss. Das war bereits für 2017 angesetzt. Deshalb sind diese Dinge schon im kommenden Haushalt geplant, sollen nach Möglichkeit aber mit Fördermitteln durchgeführt werden, weil es auch nicht wenig Geld kostet.

Nun haben wir seit vielen Jahren einen neuen Ministerpräsidenten an der Spitze der Landesregierung. Erwarten Sie, dass es da zu positiven Veränderungen für die Feuerwehren kommt?

Mir würde es bereits genügen, wenn die Investitionssummen, die bis jetzt ausgegeben wurden, in dieser Höhe beibehalten werden. Im letzten Doppelhaushalt haben sie es ja wieder geschafft, das einzustellen. Ändern sollte sich jedoch, wie die Förderung in Zukunft verteilt wird. Aktuell werden ja hauptsächlich die größeren Projekte unterstützt, sprich: Fahrzeugbeschaffung und Gerätehausbau. Da haben wir auch schon einiges abgegriffen. Es muss aber auch an die kleinen Maßnahmen wie die erwähnten Atemschutzgeräte gedacht werden. Es wird viel mit Fördermitteln beschafft, was auch gut ist, schließlich kann man das nicht nur auf die Kommunen abwälzen – obwohl es eigentlich eine kommunale Aufgabe ist. Aber der Freistaat unterstützt uns schon ordentlich. Ob das mit der Feuerwehrrente aber jemals kommt, sei mal dahingestellt.

Zum Schluss noch etwas persönliches: Sie sind begeisterter Sammler von Feuerwehr-Spielzeugautos. Wie viele kamen dieses Jahr dazu?

Leider gar keins. Ich habe mich da erst mal zurückgenommen. Vielleicht wieder im nächsten Jahr.

Von Christian Neffe