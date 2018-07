Mügeln

Hauptaufgabe des Fahrzeuges und seiner Besatzung wird es sein, dem Publikum das herannahende Fahrerfeld zu vermelden und eine freie Strecke zu garantieren.

Eine spezielle Schulung ist dafür offenbar nicht erforderlich. Er sei selbst überrascht, wie problemlos das Autohaus diese Aufgabe übernehmen konnte, erklärt Geschäftsführer Thomas Hirth. Aufwändige Zusatzaufbauten seien nicht erforderlich. Man werde eine mobile orange Rundumleuchte auf dem Dach befestigen, so dass der T-Roc als Sonderfahrzeug wahrgenommen werde.

Die Rennen beginnen am Sonntag, 9 Uhr. Dann fällt der Startschuss für die Hobbyfahrer, die auf dem 1,3 Kilometer langen Kurs 21 Runden zu absolvieren haben. Daran schließen sich die Altersklassen u 11, u 13 und u 15 an, in denen die jungen Sportler im Robert-Förster-Nachwuchscup antreten. Es folgt das so genannte Fette-Reifen-Rennen. Ab Mittag gehen die Senioren an den Start.

Die Strecke wird ab 7.30 Uhr bis gegen 15 Uhr gesperrt sein. Zuschauer können in Rennpausen die Straße überqueren. Spätestens dann, wenn das Führungsfahrzeug in Sicht kommt, hat niemand mehr etwas auf der Strecke zu suchen – außer den Rennfahrern.

Von Axel Kaminski