Mügelner Gewerkschafter wollen weiter im Kontakt bleiben

Mügeln. Über 370 Frauen und Männer aus drei Landkreisen sind Mitglieder der Mügelner Ortsgruppe der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie. Ein Teil von ihnen steht noch in Lohn und Brot, andere sind Ruheständler, arbeiteten beispielsweise einst im Oschatzer Glasseidenwerk, den Keramik- und Ziegelwerken in Mügeln, dem Kemmlitzer Kaolinwerk oder dem AEL in Leisnig. Der Mügelner Bernd Schurig steht an der Spitze des Vorstandes der Gruppe. Er und die anderen Vorstandsmitglieder machen sich nicht nur für die Belange der Arbeiter und Angestellten in den Betrieben stark und man unterstützt sich gegenseitig bei der Umsetzung gewerkschaftlicher Forderungen in den Firmen. Ihnen liegt ebenso die Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls am Herzen. Deshalb treffen sich die Mitglieder regelmäßig, unternehmen mehrmals im Jahr etwas gemeinsam. „Tradition hat bei uns am 1. Mai die Maifeier im Mügelner Rosenhof. Einmal im Jahr organisieren wir eine Ausfahrt“, erzählt Gerald Schubert, ehemaliger Betriebsratsvorsitzender im Kaolinwerk. In diesem Jahr begaben sich Mitglieder gemeinsam auf eine Pilzwanderung. Bei einem Ausflug besuchten sie die goldene Stadt Prag. Im März nächsten Jahres zur Jahreshauptversammlung kann die Ortsgruppe auf ihr 20-jähriges Bestehen zurück blicken.

Tradition hat seit der Gründung der Ortsgruppe eine gemütliche Zusammenkunft aller zum Jahresende. Am Sonnabendabend trafen sich die Frauen und Männer nun wieder in Mügeln. „Wir verbinden dieses Treffen damit, Mitglieder für ihr über Jahrzehnte andauerndes Engagement in unseren Reihen zu ehren. Das tun wir auch heute“, so Bernd Schurig. Zu den diesmal mit Urkunden und Sachgeschenken acht ausgezeichneten Frauen und Männern gehörte der Schlanzschwitzer Wolfgang Berger. Seit 70 Jahren ist er Gewerkschaftsmitglied. Mit Beginn seiner Lehre trat er der Interessenvertretung der Arbeiter bei. Zuletzt arbeitete er im Mügelner Keramik- und Ziegelwerk.

Nach dem offiziellen Teil nutzten viele der Frauen und Männer, die sich im Ruhestand befinden, den Abend vor allem auch zum Auffrischen von Erinnerungen, als man als Kollegen im gleichen Betrieb arbeitete. „Es ist immer wieder schön, wenn man alte Kollegen wieder trifft“, meinte der Mügelner Günter Schwerdtner. An diesem Abend erinnerte er sich zum Beispiel gemeinsam mit Gerhard Keil aus Crellenhain an gemeinsame Jahre im Kemmlitzer Kaolinwerk.

Von Bärbel Schumann