Mügeln

Mit dem sehr amtsdeutsch klingenden Titel „1. Änderung zur Satzung zum Betreiben von Kindertageseinrichtungen der Stadt Mügeln“ bringt die Stadt eine Erleichterung für jene Eltern auf den Weg, die in den Ferien keinen Urlaub haben. „Es hat Nachfragen von Eltern gegeben, ob und wie in den Ferien eine ganztägige Betreuung im Hort möglich ist“, erläuterte Bürgermeister Johannes Ecke (Frei Wähler) auf Nachfrage den Hintergrund dieses Beschlusses.

Bisher seien die Betreuungszeiten in den Horten während unterrichtsfreier Zeiten nicht in der Kita-Satzung der Stadt geregelt. Eine Rückfrage beim zuständigen Fachamt des Landratsamtes Nordsachsen habe ergeben, dass ein bedarfsgerechtes Angebot in Ferienzeiten vorhanden sein müsse.

Nach dem am Donnerstag gefassten Stadtratsbeschluss können in den Horteinrichtungen der Stadt Betreuungszeiten von fünf oder sechs Stunden innerhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden. Nun kann in der schulfreien Zeit eine Betreuung von bis zu neun Stunden angeboten werden. Diese wird aber nicht auf Zuruf und aus Lust und Laune gewährt. „Der Mehrbedarf ist durch die Sorgeberechtigten glaubhaft nachzuweisen“, heißt es in der Satzung. „Durch Arbeitnehmerbescheinigung oder ähnliches“, erläuterte Hauptamtsleiterin Dörte Eberhardt.

Der im Anschluss auf der Tagesordnung stehenden Beschluss zur Änderung der Elternbeiträge wurde abgesetzt. „Wir hielten das beim Erarbeiten der Sitzungsunterlagen noch für erforderlich“, erklärte der Bürgermeister. Das sei jedoch nicht der Fall. Tatsächlich regelt Paragraf 1, Absatz 1 jener Satzung, dass bei einer Betreuungszeit von sechs Stunden täglich für ein Hortkind ein Elternbeitrag von 77,50 Euro fällig wird. Nach Absatz 2 berechnet sich dieser Beitrag anteilig im Verhältnis zur tatsächlich vereinbarten Betreuungszeit, wenn diese länger oder kürzer ist.

Von Axel Kaminski