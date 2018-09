Mügeln

Einsatzbereit, aber nicht alarmiert war die Mügelner Feuerwehr am vergangenen Wochenende bei ihren „Tagen der offenen Tür“. Wehrleiter Normen Wolf zeigte sich mit der Resonanz der Besucher auf die Angebote der Kameraden zufrieden.

Neben einer Schauvorführung, in der gezeigt wurde, wie bei einem Austritt gefährlicher Chemikalien vorgegangen werden muss und dem Bierkastenklettern hatte die Wehr vor allem für das jüngere Publikum interessante Attraktionen vorbereitet. „Auch ohne Alarm war unser Löschfahrzeug fast den ganzen Tag unterwegs“, berichtete Normen Wolf. Das Interesse der jungen Besucher an Mitfahrten auf dem roten Auto sei nicht abgerissen, so dass Runde um Runde durch die Stadt gedreht worden sei.

Ein weiterer Anziehungspunkt war die Hüfburg im Feuerwehr-Design. Diesmal habe man sie noch ausgeliehen, denke aber darüber nach, selbst so ein Spielgerät anzuschaffen.

Eröffnet wurden die „Tage der offenen Tür“ am Sonnabend mit einem Programm der Kindertagesstätte „Sonnenblume“ und einer Tanzeinlage der Jugendfeuerwehr. Die Nachwuchsfeuerwehrleute bedienten im Anschluss die Zuckerwatte-Maschine und fanden für ihr eigenes Produkt, nachdem sie es verkostet und für gut befunden hatten, viele Abnehmer. Unterstützt wurden die Ausrichter durch den Motorsportclub Mügeln, der für bis Sechsjährige eine kleine Geschicklichkeitsrunde mit Batterie-Motorrädern aufgebaut hatte.

Am Abend spielte die Liveband „Dreiländer“ zum Tanz auf. Die Attraktionen für die Kinder standen auch am Sonntag zur Verfügung, während die Erwachsenen beim Frühschoppen in diesen Tag starten konnten.

Zur Galerie Mindestens einmal im Jahr, zum „Tag der offenen Tür“, lohnt sich ein Spaziergang zum Gerätehaus. Mit dem Bierkastenklettern, Tanzabend, Hüfburg und Mitfahrten im Feuerwehrauto spricht die Feuerwehr Besucher aller Altersgruppen an.

Von Axel Kaminski