Mügeln

Döllnitzbahngästen wurde durch den Mügelner Heimatverein Mogelin ein besonderes Angebot zu den Frühlingsfahrten am Wochenende unterbreitet. Sie konnten am Sonntag auf Kneipentour durch Mügeln gehen. 18 Stationen vom Bahnhof über den Markt bis zum Altmarkt umfasste die Strecke, die eigentlich 2016 anlässlich der Präsentation der beiden von Heimatverein herausgegebenen Hefte zu Mügelner Gastwirtschaften und deren Geschichte ihre Premiere erlebte. Nun wurde, so Andreas Lobe, Vorsitzender des Vereins, ein Versuchsballon gestartet, wie man Fahrgäste der Döllnitzbahn mit speziellen Angeboten auf Mügeln neugierig machen kann. Denn die Stadt hat schließlich weit mehr als nur den „Wilden Robert“ zu bieten. Und so freuten sich Andreas Lobe und die ihn unterstützenden Mitglieder, dass diese Kooperation mit der Döllnitzbahn entstand und ein Erlebnispaket für einen Sonntagsausflug geschnürt wurde. Das kam gut an, wie man an den Gästen sah.

Exkursionsstart am Bahnhof

Auf Kneipentour mit sieben Mitgliedern des Vereins gingen beispielsweise Besucher aus Leipzig, Borsdorf, Döbeln, Oschatz, Bad Lausick und Holzhausen nahe der Wachsenburg in Thüringen. Gestartet wurde gleich visavi dem Bahnhof, wo sich bis in die 1970er Jahre noch die Bahnhofsgaststätte befand. 1891 wurde sie von der Familie Kurth eröffnet. Wechselvoll und amüsant, was in dem Gebäude alles veranstaltet wurde. Die Palette reicht vom „Zwergenkeller“, weil Liliputaner hier agierten, über Annahmestelle für alte Zähne und Gebisse, eine Fahrschule, in den 1950er Jahren die Betriebskantine für die Mügelner Maschinenzentrale. Ab 1970 konnte man im „Lindengarten“ bei Familie Severin wieder für einige Jahre einkehren.

Weiter ging es zum Café Claußnitzer, das bis in die 1970er Jahre als Eisdiele bestand, bevor es schloss. Weitere Stationen waren die Orte des Gasthauses „Zur guten Quelle“ und Leupold & Lindner, wo sogar Digestiv-Likör nach Dr. med. G.C. Koch 1864 hergestellt wurde. Bei „Zettlitz“ wurde ebenso Halt gemacht, bis der Tross an der Garküche angekommen war. Das „Wiener Café“ war schließlich die nächste Station, allerdings das erste Lokal, in dem noch immer Gastronomie betrieben wird.

Absteige für die Müllergesellen auf der Walz

Nicht weit davon entfernt befand sich einst das „Deutsche Haus“. Hier erzählte der „Oberkellner“ der Kneipentour alias Andreas Lobe, dass sich hier auch die allgemeine Absteige für Müllergesellen auf der Walz befand. Mit dem sogenannten Siegelgeld, was die Gesellen von ihrem jeweiligen Handwerksmeister erhielten, konnten sie hier Kost und Unterkunft bezahlen. „Nur Alkohol war da nicht inbegriffen“, so Lobe. Um Preisentwicklungen zu verdeutlichen, hatte der Oberkellner eine alte Speisekarte aus dem deutschen Haus mitgebracht. Wer hier einkehrte, musste beim Verzehr von einem Rumpsteak mit Zubehör und Aprikosenkompott 1,65 Mark 1941 bezahlen. Einige Schritte weiter konnte im „Goldenen Lamm“ eingekehrt werden. Ratskeller, Stadtbrauhaus, Roter Hirsch, Pension Feßler oder das Stadtcafé waren weitere ehemalige bekannte Orte in Mügeln, wo eingekehrt werden konnte. Jeder hatte Besonderheiten und Geschichte zu bieten, die die Besucher auf der Tour erfuhren. Letzte Station zur Mittagszeit war schließlich der „Altmarkt 6“. Das Lokal wurde gewählt, weil Andreas Lobe hier kulinarische Unterstützung zugesichert bekam. Denn nach solch einer Tour sind Gäste auch hungrig.

„Wir sind ganz begeistert und hätten so viel Interessantes nicht in Mügeln erwartet. Das Angebot hatten wir zu einem Geburtstag verschenkt. Man kann es nur weiterempfehlen“, so Steffi Brügmann aus Bad Lausick.

Von Bärbel Schumann