Mügeln

Nach wochenlanger Funkstille wurde im November wieder miteinander über die Zukunft des Museums und der Alten Mädchenschule gesprochen. Entstanden ist dabei ein Förderkreis, in dem man die Sanierung der Alten Mädchenschule und deren Nutzung im Blick behält.

„Nägel mit Köpfen werden wir bei unserer Beratung im Februar machen“, stellt Andreas Lobe, Vorsitzender des Heimatvereines dar. Wichtig sei, dass es um das Gebäude der Alten Mädchenschule gehe. Neben der Stadt als Eigentümerin seien auch der Stadtmarketingverein und die Seniorenbetreuung mit im Boot.

Nutzung der Räume für Schulsozialarbeit nicht in Stein gemeißelt

Als positives Signal bewertet Andreas Lobe, dass die Nutzung von Räumen im Obergeschoss als Büros für Schulsozialarbeiter nicht in Stein gemeißelt sei. „Die Stadt hat die Voraussetzungen für die Schulsozialarbeit zu schaffen“, betont die Mügelner Bauamtsleiterin Karin Uhde. Aufgrund der Schülerzahlen sei das gegenwärtig nicht in der Oberschule selbst möglich. Dafür Räume in der benachbarten Alten Mädchenschule zu nutzen, sei wegen der Eigentumsverhältnisse und der Nähe zur Schule eine vernünftige Variante. Sicher sei es vorstellbar, die Sozialarbeit noch näher an die Schüler ranzubringen, wenn die Anzahl der Klassen wieder sinkt.

Jetziger Stand sei, dass man ein „altes“ Museum, eine Alte Mädchenschule und ein Seniorenstübl habe. Wenn sich in letzterem einmal pro Woche die Senioren sowie die Klöppelfrauen träfen und man Möglichkeiten fände, dort weitere Nutzungen zu etablieren, sei das begrüßenwert. Andreas Lobe brachte dafür einerseits Sonderausstellungen ins Gespräch. Außerdem könne er sich diesen Raum zum Beispiel auch als Treffpunkt einer Mutter-Kind-Gruppe vorstellen. Dort könnte auch eine „Küchenbrigade“ etabliert werden, die in Aktion tritt, wenn im und am Museum größere Besucherscharen erwartet werden.

Aus Andreas Lobes Sicht bedarf es dazu einiger Veränderungen im Seniorenstübl. Dazu gehöre für ihn neues, flexibles Mobiliar, also Klapptische, Stapelstühle und ähnliches. Für die Wände benötige man Galeriesysteme, um Bilder und Tafeln aufhängen zu können.

Kommune möchte Fördertöpfe anzapfen

„Ich finde es super, wenn sich der Verein engagiert“, betont Karin Uhde. Die Stadt könne derzeit eine Renovierung des Raumes oder neue Möbel nicht finanzieren. Für die Kommune sind die Prioritäten anders gesetzt. „Wir wollen zwei Fördertöpfe anzapfen, um 90 000 Euro in die alte Mädchenschule investieren zu können“, erläutert die Bauamtsleiterin. Davon sollen Dach und Portal samt Haustür erneuert werden, die Heizung des Seniorenstübls auf Nachtspeicheröfen umgestellt und einige Fenster ausgetauscht werden. Die Stadt könne einen Teil der geforderten Eigenmittel von 30 000 Euro über ein weiteres Förderprogramm abdecken, so dass sie im günstigsten Fall nur 7500 Euro aus ihrem Haushalt beisteuern müsse.

Außenanlage wird umgestaltet

Allerdings sei das kein Selbstläufer. So gäbe es bei den Bewilligungsbehörden durchaus Zweifel, ob die Maßnahme insgesamt förderfähig sei. „Fallen größere Beträge aus der Förderung heraus, dann müssen wir sehen, wie das mit dem städtischen Haushaltsplan in Übereinstimmung gebracht werden kann“, erklärt Karin Uhde. Zu den „Schritten, die wir jetzt gehen können“ gehöre die Umgestaltung der Außenanlage. Für dieses Projekt hatte die Stadt im Rahmen der City-Offensive „Ab in die Mitte“ einen Preis erhalten, der natürlich zweckgebunden eingesetzt werden soll. Das nehme man sinnvollerweise erst dann in Angriff, wenn die Gerüste für die Dacharbeiten wieder abgebaut sein werden.

Andreas Lobe ist optimistisch, dass es noch in diesem Jahr Änderungen und weitere Nutzungen im Seniorenstübl geben wird. Er hofft außerdem, auch die Oberschule für eine Mitarbeit im Förderkreis „Alte Mädchenschule“ gewinnen zu können.

Von Axel Kaminski