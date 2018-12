Mügeln

Ortsumgehung und Verkehrsberuhigung in der Innenstadt sind in Mügeln fast schon wieder ein alter Hut. Die Oschatzer Allgemeine erkundigte sich bei Bürgermeister Johannes Ecke nach den Höhepunkten 2018 und wagte einen Ausblick auf das kommende Jahr.

Mügeln war 2018 Sieger im Envia M-Städtewettbewerb. War das aus Ihrer Sicht das wichtigste Ereignis dieses Jahr in der Stadt?

Johannes Ecke: Na klar ist das schön, wenn man nach jahrelangem Anlauf mal den Spitzenplatz belegt. Ich fand spannend, was an diesem Tag und bei seiner Vorbereitung geschehen ist. Viele Leute haben sich für das Gelingen der Aktion engagiert und Zusammenhalt gezeigt. Dabei war jedem klar, dass nicht jeder persönlich von einer möglichen Geldspende profitieren würde. So ein Engagement ohne Eigennutz bringt eine Stadt vorwärts.

Welche Höhepunkte aus dem vergangenen Jahr würden Sie hervorheben?

Es gibt viele Veranstaltungen, bei denen sich Bürger eingebracht und anderen etwas geboten haben. Diese Vielfalt macht eine Stadt aus. Von den größeren Ereignissen möchte ich zunächst die Premiere des Robert-Förster-Cups in unserer Stadt ansprechen. Dieses Radrennen war der gelungene Versuch, eine neue Facette hierher zu bringen. Manch einer hielt die Idee für vermessen. Aber alle, die angesprochen worden waren, ob sie sich dabei einbringen könnten, machten mit und hatten Anteil am Gelingen der Veranstaltung, die am 4. August 2019 wieder stattfinden wird.

Persönlich freue ich mich über die lang erwartete Indienststellung des neuen Triebwagens der Döllnitzbahn. Ich verspreche mir davon mehr Fahrgäste und eine Aufwertung der Region. Vielleicht kann die Bahngesellschaft ihr Angebot auch noch ausweiten. Mit Blick auf den heißen und lang anhaltenden Sommer freut mich auch die große Resonanz, die unser saniertes Stadtbad in diesen Monaten gefunden hat. Es zeigt, dass die vor zwei Jahren getroffene Entscheidung, in das Bad zu investieren, richtig war. Von den Nutzern habe ich über die Arbeit des Personals für Lob gehört.

Mit der von ihnen auf den 30. Juni angesetzten Eröffnung des Geoportals im früheren Empfangsgebäude des Bahnhofs Mügeln ist der Höhepunkt 2019 klar definiert, oder?

Ja, wir haben lange an diesem Projekt gearbeitet und – das hoffe ich zumindest – viele Erwartungen geweckt. Die Lenkungsgruppe des Geoparks bereitet schon die Eröffnung vor. Es wird sondiert, welche Akteure sich wie einbringen können. Da geht es nicht nur um die Vereine der Stadt, sondern auch um die Universitäten aus Leipzig und Freiberg, die ein anspruchsvolles Fachprogramm erarbeiten. Aber das ist nicht der einzige Höhepunkt des kommenden Jahres.

Was könnte es neben der Neueröffnung einer touristischen Attraktion noch Wichtiges geben?

Für 2019 gilt natürlich das schon zu 2018 Gesagte von den vielen Akteuren mit den vielen Puzzleteilen zu einem bunten und vielfältigen Leben in der Stadt. Tatsächlich ist der MDR auf uns zugekommen und hat uns als Kandidat für das „MDR-Frühlingserwachen“ auserkoren. Wir werden uns am 23. März dem Wettbewerb mit je einer Kommune aus Sachsen-Anhalt und Thüringen stellen.

Worum geht es dabei?

Innerhalb von sechs Stunden soll an diesem Tag ein Projekt umgesetzt werden. Wir wollen dabei ein Grünes Klassenzimmer an der Grundschule Altmügeln aufbauen – einschließlich Zaun- und Wegebau, Anlegen von Hochbeeten und allem Drum und Dran. Dabei sollen so 200 bis 300 Leute aktiv werden. Am Ende stimmt das Publikum in einem Voting über den Sieger ab.

Noch einmal zurück zum Geoportal: Welche Erwartungen verbinden Sie damit hinsichtlich der Entwicklung des Tourismus in Mügeln und Umgebung.

Das möchte ich im Zusammenhang mit der für das kommende Jahr anstehenden Fertigstellung der Obstland-Radroute erläutern. Sie wird Zeit benötigen, bis sich ihre Schönheiten herumsprechen. Aber sie bietet über den Mulderadweg die Verknüpfung mit Leipzig und dem Neuseenland. Die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH ist mit im Boot, um die Strecke anzubieten. Wir müssen sozusagen für das Fleisch am Knochen sorgen, so das ein Angebot erkennbar ist, dass dem Radtouristen Ziele und Anlaufpunkte gibt. Von außerhalb sieht man hier durchaus ein großes Potenzial. Vielleicht bieten Radwege und Geoportal die Chance, dass die Gastronomen der Region ihre Angebote ausweiten können und Neues entsteht.

So sicher wie der Eröffnungstermin des Geoportals ist jener der Stadtratswahl. Sie waren lange Zeit selbst Stadtrat. Mit welchen Gefühlen sehen Sie dieser Wahl entgegen?

Ich merke schon, dass die Parteien und Vereinigungen auf Kandidatensuche sind. In meinem Amt habe ich mich da neutral zu verhalten, aber ich bin auf die künftige Zusammensetzung des Gremiums gespannt. Ich denke, dass auf der kommunalen Ebene eine vernünftige Sacharbeit zwischen Rat und Verwaltung möglich ist. Da ist nicht alles chic, es werden nicht alle Wünsche wahr und manchmal gibt es auch heftige Diskussionen. Ich bin aber überzeugt davon, dass genügend kluge Köpfe gefunden werden, die sich dieser ehrenamtlichen Verpflichtung stellen wollen.

Apropos Wünsche: das Feuerwehrgerätehaus Niedergoseln wird 2019 fertig?

Ja, definitiv. Wir sind nun auf einem guten Stand, so dass im Januar der Innenausbau beginnen kann.

Tatsächlich kann man aber in einer Stadt mit so vielen Ortsteilen nicht jedes Jahr an jedem Ort Wohltaten vollbringen, oder?

Es gibt überall Sorgen, die die Bürger gelöst sehen wollen. Aufgrund unserer Finanzlage geht das nicht alles sofort. Man muss da auch mittel- und langfristig planen. Aber die Stadtverwaltung behält alle Ortsteile gleichermaßen im Blick.

Von Axel Kaminski