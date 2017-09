Mügelner Schüler im Kemmlitzer Kaolinwerk

Mügeln/Kemmlitz. Aller zwei Jahre im September veranstaltet der europäische Branchenverband Industrial Minerals Association europaweit den European Minerals Day. Dieses Jahr ist zehnjähriges Jubiläum. Europaweit beteiligen sich an über 160 Standorten Unternehmen daran. Sie öffnen die Türen zu ihren Firmen, bieten Führung unter Tage und durch Tagebaue an oder organisieren Veranstaltungen, um zu zeigen, wie und wo mineralische Rohstoffe gefördert und weiterverarbeitet werden. Ein großes Anliegen ist dabei stets, Menschen auch für einen verantwortungsvollen Umgang mit heimischen natürlichen Rohstoffen zu sensibilisieren. In den vergangenen Jahren nutzten dieses Informationsangebot stets mehr als 30000 Interessierte.

Erstmals beteiligte sich in diesem Jahr das Kemmlitzer Kaolinwerk, ein Unternehmen der Quarzwerke Frechen, an diesem Aktionstag und lud Schüler der Mügelner Goethe-Oberschule zu einer Exkursion ins Werk ein. Das nutzten Siebtklässler der Bildungseinrichtung. Sie hatten sich bereits zur Ausbildungsmesse der Schule über das Unternehmen informiert und wollten nun ihren Wandertag nutzen, um sich vor Ort umzuschauen.

Einblick in Geschichte des Abbaus

Die jungen Leute der Klasse 7a starteten gemeinsam mit ihrer Lehrerin ihren Besuch mit einer Fahrt im Safari-Wagen des Werkes, der sie zu einem der Aussichtspunkte auf den Tagebau Schleben-Crellenhain brachte. Mit dabei Rene Zwetkoff und Nadja Golz-Odametey, ihres Zeichens Mitarbeiter im Betriebsteil Gröppendorf und Geologin im Werk.

Zunächst erhielten die Siebtklässler einen Überblick über die Geschichte des Kaolinabbaus in der Region durch die junge Geologin. Die Förderung begann im frühen 18. Jahrhundert. Rene Zwetkoff informierte sie dann zum Abbau des Rohstoffs im Tagebau, über die unterschiedlichen Qualitäten des geförderten Rohstoffes oder auch, wie moderne Technik zum Einsatz kommt. Die Gäste erlebten zudem, was das Werk unternimmt, um die abbaubedingten Auswirkungen auf die Natur so gering wie möglich zu halten. Ein Stopp auf der Unternehmens-Tour wurde auch auf der Sohle im Tagebau eingelegt, wo alle über die gigantische Technik staunten. Im Betriebsteil Gröppendorf sahen sich die Gäste einen Film über Verarbeitung und Einsatzmöglichkeiten des Rohstoffes sowie technische Anlagen an. Mancher staunte dabei, wie vielschichtig Kaolin in der Wirtschaft zum Einsatz kommt.

