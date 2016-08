Mügeln/Kemmlitz. Die Stadt Mügeln will das kommunale Grundstück mit dem Sachsenclub in Kemmlitz für 5000 Euro verkaufen. Doch die Stadträte stimmten dem Verkauf nicht zu, verweisen stattdessen die Angelegenheit in den Hauptausschuss. War das der Auftakt mit viel Pro und Kontra zu einem Pokerspiel?

Im Mügelner Ortsteil Kemmlitz gibt es einen Jugendclub. Er entstand in der Baracke, gleich neben dem schon lange nicht mehr vorhandenen Sportplatz. Nun grenzt das 1184 Quadratmeter große Grundstück an das Areal mit dem See, der aus dem einstigen Tagebau Frieden entstand. Eigentümer von Gebäude und Grundstück ist die Stadt Mügeln.

Aktuell ist am Kemmlitzer Wasser das Baden verboten, wird der See einmal öffentlich zugänglich, steigen die Grundstücke im Wert. Quelle: Dirk Hunger

Die heutigen Nutzer des Sachsenclubs sind zwar dem Jugendclubalter entwachsen, doch ihr Domizil ist für sie noch immer Freizeittreffpunkt. Sie haben in den letzten Jahren nicht gerade wenig Geld und Freizeit aufgebracht, um ihr Domizil in Schuss zu halten, ohne die Stadt dabei in die Pflicht zu nehmen. Ob Strom, Wasser, Heizung, Abwasser – alle Kosten werden von den Mitgliedern des 1993 gegründeten Vereins selbst getragen. Damit entlasten sie die Stadtkasse. So konnten sie sich im und am Club weiter treffen oder auf dem Gelände Veranstaltungen für die Kemmlitzer Einwohner und Gäste organisieren. Zudem gehören die Clubmitglieder zu den Vereinen, die beispielsweise das Sornziger Blütenfest, Kindereinrichtungen oder Organisatoren von Sportveranstaltungen in Kemmlitz unterstützen. Zwischen den Mitgliedern des Sachsenclubs und der Stadt Mügeln als Eigentümer besteht ein Pachtvertrag zur Nutzung.

Kaufpreis unter Verkehrswert

Nun soll das Grundstück verkauft werden. Fünf Mitglieder des Clubs würden gemeinschaftlich das Areal erwerben wollen, damit der Sachsenclub weiterhin Bestand haben kann. Laut Beschlussvorlage sollte der Verkauf 5000 Euro für Mügeln einbringen. Das durch die Stadt in Auftrag gegebene Gutachten weist jedoch einen Verkehrswert von 13 700 Euro aus.

Die Begründung der Verwaltung: Der zu entrichtende Kaufpreis wurde deshalb so niedrig angesetzt, weil die potenziellen Käufer die Kosten für die Errichtung einer biologischen Kläranlage voll übernehmen. Bis Jahresende besteht für das Grundstück die Pflicht, die bestehende Kläranlage umzurüsten. Die Stadt Mügeln, so Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) in der Vorstellung der Beschlussvorlage, habe dafür keine finanziellen Mittel eingeplant, weil der Verkauf forciert wurde.

Potenzial für ein Pokerspiel

Was anfänglich nach einem schnell abzuhandelnden Akt in der Ratssitzung aussah, hat nun Potenzial für ein Pokerspiel. Denn: Die Stadträte stimmten nicht zu und verwiesen den Beschluss in den Hauptausschuss, der am 8. September berät. Schon bei der Vorstellung des Beschlusses wurden erste Gründe dafür deutlich: Bürgermeister Johannes Ecke berichtete, dass der Kemmlitzer Holger Schilke nach dem Bekanntwerden des Vorhabens noch vor der Ratssitzung bei ihm um ein Aussetzen der Verkaufsverhandlungen gebeten habe. Für Stadtrat Lutz Pechnig waren die Informationen im Beschluss zu wenig, um sich eine Meinung für seine Entscheidung zu bilden. Zudem kritisierte er, dass sich die Clubmitglieder in der Stadt zu wenig engagieren würden, um die Verkaufskonditionen zu rechtfertigen. Später schlug er vor, den bestehenden Pachtvertrag neu zu gestalten.

Kritik: Verkauf wäre strategisch falsch

Stefanie Schwaiger gab zu bedenken, dass die Stadt mit dem Verkauf des „Sahnestückes am Kaolinsee“ den Zugang zum See verliere. Mit Weitsicht auf eine später mögliche öffentliche Nutzung des Gewässers sei es deshalb jetzt nicht richtig, das Anwesen zu verkaufen. Sie zweifelte zudem den Verkaufspreis an. Der Bürgermeister erklärte dazu, ein Zugang sei nur schwer zu realisieren, da der Kemmlitzbach und eine große Böschung zu überwinden sei. Außerdem liege der Badestrand an der entgegengesetzten Seite des Sees. Den Verkauf zu überdenken riet Detlev Mattis an, denn der Club sei einer der letzten Jugendclubs in den Ortsteilen. Für ihn klinge das Vorhaben nach Notverkauf, so Eckehard Rexroth. Er hält den Verkauf für einen strategischen Fehler. Keiner zwinge die Stadt dazu, das Grundstück zu verkaufen. Jens Reichel stellte die Frage, ob darauf auch ein Wohnhaus gebaut werden könnte und schlug vor, den Verkauf öffentlich auszuschreiben.

Ob dann die Clubmitglieder zu den Siegern gehören würden, scheint auf Grund der derzeitigen Grundstücksverkaufslage und damit verbundener Spekulationen in Kemmlitz fraglich. Im Hauptausschuss soll das Ganze nun neu beraten werden.

Von Bärbel Schumann