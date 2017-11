Mügelner Zahnputzverbot sorgt für Diskussionen in der Region Oschatz

Collm-Region. In der städtischen Mügelner Kindertagesstätte „Sonnenblume“ wurde jetzt nach vielen Jahren gängiger Praxis das gemeinsame Zähneputzen abgeschafft. Ein Schritt, der die Gemüter bewegt. Tatsächlich steht die Zahnputzerziehung nicht bei allen Kindertagesstätten in der Collm-Region im Konzept.

Die Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege im Freistaat Sachsen koordiniert die äußeren Rahmenbedingen für die Zusammenarbeit von Zahnärzten und Kindertagesstätten. Der Verein gibt nach eigenen Erhebungen an, dass in rund 3500 Kindereinrichtungen des Freistaates die Teams der Jugendzahnärztlichen Dienste im Einsatz sind und auf Zahnhygiene in den Einrichtungen drängen.

In Oschatzer Kitas Zähneputzen selbstverständlich

Die Stadt Oschatz betreibt in Eigenregie fünf Kindertagesstätten. „In unseren fünf städtischen Kindereinrichtungen ist das Zähneputzen selbstverständlich. Es gehört zum Kita-Alltag“, berichtet die Oschatzer Chefin des Sozialamtes Ulrike Lösch. Festgeschrieben werden die erzieherischen Ziele und auch die gesundheitliche Ausrichtung in den Kitakonzepten, die von den Erziehern erarbeitet werden.

Auch in der freien Kindereinrichtung „Unter dem Regenbogen“ in Trägerschaft der Kirchgemeinde Oschatz treten die Kinder nach dem Mittagessen jeweils gruppenweise den Weg ins Bad an – zum Zähneputzen. „In unserem großen Bad gibt es sechs Waschbecken, die Gruppen sind kaum größer als ein Dutzend. So können immer zwei Kinder zugleich putzen und es gibt kein Gedränge. Wer nicht gleich dran ist, muss eben warten, bis ein Platz am Becken frei wird“, sagt Leiterin Katrin Schulze. Um die Vorbildwirkung zu stärken, putzen in der „Regenbogen“-Kita auch die Erzieherinnen mit.

Sprechstundenhilfen in Kitas zu Besuch

Wichtiger Partner der Kita Regenbogen in Sachen Zahngesundheit ist die Praxis von Reinhart Dieckmann in Dahlen. „Mehrere Male im Jahr besuchen speziell geschulte Sprechstundenhilfen von dort unsere Kinder und bringen ihnen mit spielerischen Angeboten und Übungen bei, wie richtig geputzt wird und warum es wichtig ist“, so Katrin Schulze. Und schließlich seien auch die Eltern mit in der Verantwortung. „Wir bitten die Mütter und Väter, für ihre Kleinen eine eigene Zahnbürste zu kaufen und diese in den Kindergarten mitzugeben“. Alternativ bestehe die Möglichkeit, von der Zahnarztpraxis Bürsten-Sets für Gruppen oder Einzelbürsten zu erhalten.

Jana Höhne, stellvertretende Schulleiterin des privaten Bildungszentrums (PBZ) für medizinische und soziale Berufe in Oschatz, sagt: „Lehrplanmäßig ist das Zähneputzen für Kinder nicht vorgesehen.“ Wenn es in Kitas zusätzlich gemacht werde, könne das gut möglich sein. Explizit vermittelt werde es den angehenden Erzieherinnen in ihrer Ausbildung aber nicht. Es habe zudem auch noch nie im Lehrplan gestanden. Zwar werde das Zähneputzen darin im Rahmen der Gesundheitserziehung erwähnt, „Pflicht ist es aber keine“, so Höhne.

Für Anja Helbig aus Merkwitz gehört Zähneputzen im Kindergarten unbedingt dazu. „Das ist Teil der Hygiene und sollte gewährleistet sein. Da gibt es überhaupt keine Diskussion“, so die zweifache Mutter. In der Einrichtung in Wellerswalde (Gemeinde Liebschützberg), die ihre Kinder besuchen, könne sie sich darauf verlassen, dass regelmäßig geputzt wird. Sie räumt jedoch ein, dass beim Aufwand für Zahnpflege die Größe der Einrichtung eine Rolle spielt. „Bei kleinen Häusern ist das sicher kein Problem. In größeren Kitas mit hundert oder mehr Kindern dagegen kann es schon unübersichtlich werden“. Der eigenen Vorbildwirkung ist sich Helbig bewusst. „Wir putzen zu Hause mit unseren Kindern morgens und abends gemeinsam – damit es sich bei ihnen einprägt und zum Alltag wird.“ Dass im Kindergarten noch einmal von einer anderen Person daran erinnert wird, hält sie für wichtig – denn nicht immer setzen die Kleinen das um, was nur die Eltern sagen.

Der Dahlener Diplom-Stomatologe Reinhart Dieckmann hält die Gründe, mit denen das Zähneputzen an Mügelner Kindereinrichtungen beendet werden soll, für vorgeschoben. „Mein Eindruck ist, dass hier Pädagogen versuchen, ein paar Latten aus dem ,Zahnputzzaun’ herauszubrechen“, sagt er. Es gehe auch nicht darum, ob es ausreiche, zwei Mal am Tag die Zähne zu putzen oder ob ein drittes Mal in der Kindereinrichtung erforderlich sei. „Nach meiner Überzeugung haben Kindertagesstätten einen Bildungsauftrag – da gehört die Hygiene dazu und damit das Zähneputzen nach dem Essen“, stellt der Zahnarzt fest. Mitarbeiterinnen seiner Praxis engagieren sich für den „Zahnputzunterricht“ an Kitas und Schulen. „Was jetzt in Mügeln passiert, torpediert unsere Arbeit“, beklagt er.

Zähneputzen soll Ritual werden

Zu diesen Mitarbeiterinnen, die Schulen und 54 Kindertagesstätten im Landkreis aufsuchen, gehört Franziska Buss. „Ziel unserer Arbeit ist, dass das Zähneputzen für die Kinder vor dem Mittagsschlaf oder nach dem Frühstück ein Ritual wird“, erläutert sie. Es soll sich durch tägliches Üben zur Routine entwickeln. Es sei toll zu beobachten, wie die Kinder in der Gemeinschaft mit Freude ihre Zähne putzen. Sie höre oft, dass das zuhause durchaus anders aussehe und nicht immer für gute Laune vorm Schlafengehen sorge. Und dann gäbe es noch jene Fälle, in denen sie am Umgang mit der Zahnbürste erkenne, dass die Kinder selten mit ihr hantieren.

Von Hagen Rösner, Christian Kunze, Mathias Schönknecht, Axel Kaminski und Jana Brechlin