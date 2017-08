Mügelner baden im Fackelschein

Müglen. Baden im Fackelschein im Mügelner Stadtbad. „Wir hatten vor, in der Ferienzeit ein solches Angebot zu unterbreiten. Aber dazu muss das Wetter auch passen. Da waren die Wetterprognosen nicht immer die Besten und uns das Risiko zu groß. So kommt es, dass wir nun fast vor Saisonabschluss doch noch unser Vorhaben umsetzen“, erklärt Schwimmmeister Clemens Lehmann.

Warmes Wasser

Doch die großen und kleinen Fans des Stadtbades kamen trotzdem, über 150. Ein Bad wagten nicht alle, obwohl das Wasser am Abend noch 20 Grad warm war. Die meisten Gäste nutzten das Angebot vielmehr, um sich mit Freunden oder Familienmitgliedern zu verabreden und das Wochenende zum Beispiel bei einem Cocktail in geselliger Runde zu beginnen. Alle Altersgruppen waren vertreten. Die anheimelnde Atmosphäre in dem in Fackelschein getauchten Stadtbad trug dazu bei, dass Wassernixen wie auch Landratten den Abend in vollen Zügen genießen konnten. Hungern und dursten musste dabei keiner, dafür hatten Imbissbetreiber und ein weiterer Anbieter gesorgt. Bis 24 Uhr war das Mügelner Stadtbad offen. Wie für fast alle Freibäder endet bauch für das Mügelner Stadtbad die Saison am 15. September.

Von Bärbel Schumann