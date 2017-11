Mügelner lachen über komische Alltagsbeobachtungen mit Kirsten Fuchs

Mügeln. Kirsten Fuchs schreibt, um andere Menschen zum Lachen zu bringen. Am Freitagabend ist ihr das mit ihren ausgewählten Kurzgeschichten im Mügelner Ratssaal gelungen. Zum Erfolg des Abends trugen neben der aus Berlin angereisten Autorin auch gut 30 Zuhörer und ein Schmetterling bei. Letzterer flatterte während der gesamten Lesung munter durch den Raum und animierte die Vorlesende zu einigen improvisierten Zwischenbemerkungen. Das und der Humor in den Texten kam gut an.

Absurde Alltagsbetrachtungen

Die absurden Alltagsbetrachtungen der Füchsin reichen vom Sinnieren über den Intellekt von Supermarkt-Kassiererinnen beim Einkaufen („Die Erleuchtung ist bei manchen so hell, das ihnen gleich die Sicherung rausfliegt“), dem Ärger mit Handwerkern bei der Sanierung des Hausflurs („Was sie hinterlassen hatten, sah aus wie ein archäologisches Ausgrabungsfeld, das keiner betreten darf, bis die Experten da sind, um alles unter die Lupe zu nehmen“) bis zu imaginären Gesprächen werdender Mütter mit ihrem Nachwuchs („Solange du deine Füße in meinem Bauch hast, wird gegessen, was durch die Nabelschnur kommt“).

Das erste Mal in Mügeln

Überhaupt treten in nahezu jeder Geschichte des witzigen Vorleseabends in Mügeln Kinder auf. Das könnte daran liegen, dass Fuchs gerade schwanger ist – zum zweiten Mal. „Das erste Mal“ hat sie dagegen mit dem Publikum im Saal. Und weil man sich noch nicht so gut kenne, wolle sie die „wilden Sachen“ aus eigener Feder lieber nicht vorlesen – noch nicht. Nach gut 40 Minuten jedoch kippt sie diese „Vorsichtsmaßnahme“ – und es wird etwas thematisiert, was gemeinhin für Zoten und sexistische Witze taugt. Erstaunlicherweise gelingt es der jungen Frau jedoch, über Intimbehaarung zu erzählen, ohne sich dabei selbst Vokabulars unter der Gürtellinie zu bedienen.

Hüftgold und kotzende Katzen

Nach reichlich einer Stunde mit Anekdoten über Hüftgold, kotzende Katzen, Liebe und das Alter – die beiden letzten Themen seien vor allem deshalb so spannend, verrät sie, weil man darüber von Tag zu Tag seines Lebens mehr herausfinden könne – kehrt Kirsten Fuchs zum eingangs erwähnten Schmetterling zurück. Wenn in einer ihrer nächsten Geschichten ein solcher eine wesentliche Rolle spielt, dann habe sie das der Lesung in Mügeln und dem Publikum zu verdanken – womit die Frage, wie Schriftsteller zu ihren mitunter abstrusen Ideen kommen, schon mal eindrucksvoll beantwortet wäre.

Am liebsten würde sie den Besuch eines solchen Falters vertraglich für jede weitere Lesung festlegen: „Dafür hat der Veranstalter zu sorgen“. Eine schöne Idee – und allemal wert, in einem nächsten Fuchs-Text festgehalten zu werden.

Von Christian Kunze