Jede helfende Hand wurde am Sonnabend in Mügeln auf dem Grundstück der Grundschule „Tintenklecks“ gebraucht, um das Freigelände um ein Klassenzimmer im Grünen und einen Bolzplatz im angrenzenden ehemaligen Pfarrgarten zu erweitern. Zugleich sollten das Gelände um die Turnhalle mit neuen Zäunen und einem Sichtschutz versehen werden, Grünanlagen auf Vordermann gebracht und neue Spielmöglichkeiten für die Schüler geschaffen werden. Im Rahmen des MDR-Frühlingserwachen hatten die Mügelner sechs Stunden dazu Zeit. Zeit, in der sie für Sachsen gegen Tangerhütte und Artern, die für Thüringen und Sachsen-Anhalt in den Wettbewerb gingen, antraten. Mügelns MDR-Patin Gesine Schöps war nicht nur vor Ort, sondern in den letzten Wochen mit Bürgermeister Johannes Ecke bei Einwohnern und Firmen unterwegs, um sie fürs Mitmachen zu gewinnen. Erstaunlich, was da alles an Hilfe, Material und Technik zugesichert wurde. Und alle standen zu ihrem Wort.

Frühlingserwachen startet früh am Morgen

Bereits gegen 8.30 Uhr trafen am Sonnabend die ersten Helfer ein. Da waren die Mitarbeiter des Bauhofes und Firmen mit ihrer Technik bereits vor Ort. Auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr hatten schon Einsatzminuten hinter sich. Allerdings anders als sonst. David Tritschel, Marcus Taube und Richard Heinze waren mit dem Schälen von Kartoffeln beschäftigt. Immerhin bereiteten die Feuerwehrleute über 300 Portionen Mittagessen für die Helfer vor. Kuchen steuerten die Mitglieder des Gartenvereins Grünes Tal und der Stadtmarketingverein Fett- und Wurstbemmen vom Angerbrot bei.

Immer dichter wurde das Gewimmel und glich zum Start um 10 Uhr einem riesigen Ameisenvolk, das sich zu einzelnen Arbeitsorten auf den Weg machte. Minuten später sah man beispielsweise Katja Großer und Nadine Weimann vom Förderverein Sterntaler wie auch Seniorin Gerlinde Glanert oder Turner der SG Döllnitztal emsig beim Streichen von Bänken, beim Verschneiden von Sträuchern, beim Beseitigen von Unrat im Pfarrgarten oder beim Aufbau von neuen Spielgeräten. Starke Männerhände wie von Vätern der Schüler oder von Firmenmitarbeitern wurden beim Zaunbau oder bei Mauerdurchbrucharbeiten benötigt. Ganz ohne Technik ging es aber trotzdem nicht ab. Als es Mittag wurde, stand bereits der neue Zaun um den Sportplatz mit der Turnhalle sowie Reck- und Balancierstangen sowie ein Space Dome.

Pfarrgarten ist kaum wiederzuerkennen

Auch der Pfarrgarten war da schon nicht mehr wiederzuerkennen. „Dass jetzt schon so viel fertig ist, damit habe ich nicht gerechnet. Hut ab vor den Mügelnern“, erklärte MDR-Patin Gesine Schöps, die nicht nur zuschaute, sondern selbst auf dem Rasentraktor saß oder beim Schaufeln von Erde half. Als der Endspurt kurz vor 16 Uhr begann und live gesendet wurde, waren alle stolz auf das Erreichte. „Wenn es darauf ankommt, dann ist auf die Mügelner Verlass“, freute sich Johannes Ecke.

Nun gilt es vom 1. bis 4. April für Mügeln unter 01371011002 zu voten, um den Sieg nach Sachsen zu holen.

