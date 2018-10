Mügeln

Nicht ganz 20 000 Kilometer hat der 21 Jahre alte „Tanker“ der Oschatzer Wehr auf dem Tacho. Für ihn schafft die Stadt Oschatz Ersatz heran und hilft gleichzeitig den Nachbarn aus Mügeln. Diese übernehmen den Gebrauchten für 21 000 Euro.

Am Dienstag fand die feierliche Fahrzeugübergabe mit Vertragsunterzeichnung statt. „Es beruhigt, zu wissen, dass wir nun eine Alternative haben, wenn das Tanklöschfahrzeug der Ablaßer Wehr eines Tages nicht mehr zu reparieren ist“, betonte der Mügelner Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler). Er dankte seinem Oschatzer Amtskollegen Andreas Kretschmar (parteilos) dafür, dass die Große Kreisstadt darauf verzichtet habe, das Fahrzeug bei einer Auktion anzubieten. So könne es weiterhin in der Region nützliche Dienste leisten.

Autohandel unter Freunden

Unter Verwandten sei es nicht unbedingt klug, gebrauchte Autos zu verkaufen, aber unter Freunden gehe das schon, meinte Andreas Kretschmar zu diesem Handel, der nicht einfach mit Handschlag abzuschließen war. Man habe Rat einholen müssen, damit dieses Geschäft auch den Ansprüchen des Kommunalrechts genüge.Beide Stadtoberhäupter betonten bei der Fahrzeugübergabe die Wichtigkeit der kommunalen Zusammenarbeit.

Das Fahrzeug mit dem 2500 Liter Wasser fassendem Tank soll in Niedergoseln stationiert werden, wenn dort die neue Fahrzeughalle fertig ist. Bis dahin wird es in Mügeln abgestellt. Für diese Garage haben die Niedergoselner Kameraden einen Schlüssel.

Zur Galerie Wesentlich günstiger als mit einer Neuanschaffung modernisiert die Mügelner Wehr ihren Fahrzeugpark. Für 21 000 Euro kommt ein gebrauchtes Löschfahrzeug mit 2500-Liter-Tank aus Oschatz nach Mügeln.Am Dienstag wurde es übergeben.

ak

Von Axel Kaminski