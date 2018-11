Oschatz

Ella Schwaiger hat die Nase vorn: Die Mügelnerin ist die beste Leserin ihres Jahrgangs am Thomas-Mann-Gymnasium (TMG). Beim Vorlesewettbewerb trat sie gegen drei weitere Super-Leser an: Henriette Nitzschke, Jana Walther, und Alina Orisch hatten sich qualifiziert.

Passagen aus dem Lieblingsbuch

Jede Teilnehmerin stellte ein Lieblingsbuch vor und las daraus eine Passage, anschließend musste ein unbekannter Text vorgetragen werden. Die Schulsiegerin Ella Schwaiger tritt voraussichtlich im Regionalfinale an und vertritt dort das TMG. Jenes gewann der Vorjahressieger aus Oschatz, Bruno Hamann und holte im Bezirksfinale den Vizemeistertitel. Bruno gehörte, neben Buchhändlerin Alexandra Roscher und Bibliothekarin Eleonore Reichel zur Jury im diesjährigen Wettbewerb. Den hatte, wie in den vergangenen Jahren, Fachleiterin Heike Kolberg organisiert. Und wiederum lagen die Leseleistungen aller Favoriten nah beieinander. Für alle Teilnehmer gab es Präsente. Einen Büchergutschein für die Siegerin, die anderen drei durften sich ein Buch aus dem Koffer aussuchen, den Buchhändlerin Alexandra Roscher mitgebracht hatte.

Leseecken im Schulhaus

Im Vorfeld des Wettlesens wurden nicht nur die Klassensieger ermittelt. Einer Tradition folgend wird am Tag des Wettbewerbs Lesen zelebriert. Schüler mit Freude an Literatur aus verschiedenen Jahrgangsstufen lesen dabei den Klassen 5 und 6 vor. In der Regel suchen sich junge Schüler einen älteren Lesepaten aus. Im gesamten Schulhaus richten die Vorleser individuelle Leseecken ein, an denen die einen den anderen ein Lieblingsbuch näher bringen. Als Orte für Leseecken eignen sich neben Klassenzimmern die Flure, der schuleigene Leseraum, das Foyer oder der Speisesaal der Schule, sowie die im Kellergeschoss zu findende Stadtbibliothek.

Prominente Vorleser am Vorlesetag

Die Bücherei war am Tag des Lesewettbewerbs ebenfalls Schauplatz dreier Mini-Lesungen. Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages, der in diesem Jahr zum 60. Mal ausgerichtet wurde, lasen in bewährter Weise drei bekannte Persönlichkeiten. Das Publikum bildete dieses Mal die Klasse 1 der Grundschule Magister Hering in Oschatz. Den Auftakt machte bei den prominenten Vorlesern Oberbürgermeister Andreas Kretschmar. Er ließ die Kinder an einer besonderen Geburtstagsfeier mit Erdmännchen Tafiti und seinem besten Freund, dem Pinselohrschwein Pinsel, teil haben. Die Auswahl fiel dem Stadtoberhaupt nicht schwer – schließlich hat er selbst Enkelkinder im Grundschulalter und weiß um die Beliebtheit der Erdmännchen im O-Schatz-Park. Tierisch ging es bei der zweiten Promi-Leserin weiter. Janett Rohnstock vom Eigenbetrieb Oschatzer Kultureinrichtungen schlüpfte in die Rolle der Kaufmannsfrau Johanna Sophia Lochmann und stellte „Gemeinsam lesen macht Spaß“ vor. Die Erzählung handelt von vier Tieren, die sich alle ein Buch teilen müssen, ehe sie auf die Idee kommen, im Wald eine Bibliothek zu eröffnen. Schöner kann das Heranführen an die Ausleihe kaum geschildert werden.

Ronny Henger vom Rettungsdienst in Oschatz beschloss den Reigen. Seine Geschichte „Was macht das Schwein auf dem Ei?“ erzählt von einem kuriosen Tauschtag auf dem Bauernhof. Was passiert, wenn der Frosch plötzlich Wachhund spielt, das Schwein im Hühnerstall sitzt und das Pferd im Apfelbaum, das kann jeder erfahren, der sich das Buch selbst einmal ausleiht.

