Schweta

Gotthard Deuses Probleme mit dem Internet finden einfach kein Ende. Anfang des Jahres monierte der Altbürgermeister von Mügeln, der im kleinen Dorf Schlanzschwitz bei Schweta wohnt, den schleppenden Breitbandausbau. Nun bereitet ihm die Deutsche Telekom Ärger.

Umstellung auf Voice-IP-Technik

Deuse hat vor einigen Tagen ein Brief erreicht, der in den vergangenen Monaten schon zahlreichen anderen Kunden des Unternehmens in Deutschland zukam. Darin verkündet der größte deutsche Telekommunikationsanbieter: „Jetzt wird auch ihr Anschluss modernisiert.“ Hinter diesen Worten steckt das Vorhaben der Telekom, alle verbliebenen ISDN-Anschlüsse auf die sogenannte Voice-IP-Technik (VoIP) umzustellen. Während bei ISDN, das auch Gotthard Deuse noch nutzt, Telefon und Netz über zwei separate Leitungen laufen, ist für VoIP nur noch eine Leitung nötig. In den vergangenen Jahren fand diese Umstellung sukzessive in ganz Deutschland statt, nun sind auch die letzten Anschlüsse an der Reihe. Deuse ist also nicht der einzige in der Collm-Region, der ein solches Schreiben erhalten hat.

Neue Technik spart dem Anbieter viel Geld

Die Telekom begründet dieses Vorhaben damit, dass für die alte Technik viele Ersatzteile nicht mehr produziert würden. Gleichwohl spart die da dann nur noch ein Netz verwaltet werden muss, statt sich um zwei separate Leitungen zu kümmern.

Die Telekom gibt Gotthard Deuse vier Wochen Zeit, „um die nächsten Schritte ihrer Anbindung an das Netz der Zukunft mit euch zu besprechen. Ansonsten sind wir aufgrund gesetzlicher Vorgaben leider dazu verpflichtet, Ihren bestehenden Vertrag ... zum Ende der Laufzeit zu kündigen.“

Langsames Internet wird noch lahmer

Für Gotthard Deuse absolut unverständlich. Denn – und hier wird es absurd – er hatte auf Anraten der Telekom vor einiger Zeit schon einmal auf VoIP umgestellt. Mit der Folge, dass sein ohnehin nicht besonders schneller Anschluss (ISDN mit 384 kbit/s) noch spürbar langsamer wurde (auf 180 kbit/s). Erst auf Nachdruck erfolgte die Rückumstellung. Nun soll also die Zwangsumstellung Anfang 2019 folgen.

Auf OAZ-Anfrage teilt das Unternehmen mit: „Ja, auch in Mügeln treiben wir unseren Vectoring-Ausbau voran. Leider ist dies für den Anschluss von Herrn Deuse derzeit nicht verfügbar.“ Die Umstellung auf VoIP ist also aussichtslos, so liest es sich zwischen den Zeilen. Stattdessen werde dem Altbürgermeister nun ein IP-basierter Hybrid-Anschluss angeboten. Das alltägliche Surfen erfolgt dabei über schnellen Funk (LTE), während große Downloads, beispielsweise Updates für das Betriebssystem, im Hintergrund laufen.

Netz sehr störanfällig

Ob das aber auch tatsächlich funktioniert, da hat Gotthard Deuse seine Zweifel. Gewissheit wird wohl nur der Versuch einer Umstellung auf Hybrid bringen. Ansonsten bliebe ihm nur der Wechsel zu einem Anbieter, der einen Internetanschluss über das Fernsehkabel ermöglicht, wie es auch Mügelns amtierender Bürgermeister Johannes Ecke empfiehlt. „Diese Option ist mir aber zu unsicher, unser Netz ist sehr störanfällig“, begründet Deuse seine Ablehnung gegenüber dieser Möglichkeit.

Vielversprechend klang zunächst auch ein Wechsel zu Vodafone. Das Unternehmen verspricht, ISDN noch einige Jahre bereitzustellen. „Wir halten an unserer Zusage fest, dass wir unsere eigenen Bestandskunden bis 2022 mit ISDN versorgen und ihre ISDN-Telefonanlagen weiter unterstützen – auch dann, wenn die Telekom in ihrem Gebiet auf VoIP umstellt“, teilt Vodafone auf Anfrage mit. „Allerdings gilt dieses nur für unsere Bestandskunden und nicht für Neukunden.“

Hoffen auf akzeptable Lösung

Gotthard Deuse hofft nun, dass es doch noch zu einer akzeptablen Lösung mit seinem aktuellen Anbieter kommt. „Wie man so schön sagt: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich kann jetzt nur noch warten, wie sich alles weiter entwickelt“, sagt der Schlanzschwitzer. „In Deutschland wird viel zu viel geredet, statt zu handeln.“ Immerhin: Dem langjährigen Gerede über den Breitbandausbau im ländlichen Raum scheinen nun tatsächlich Taten zu folgen. Für diesen Freitag hat die Telekom 1300 Haushalte aus der Region Mügeln zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.

m Jahr 2020 soll dann endlich überall schnelles Netz verfügbar sein, auch bei Gotthard Deuse im kleinen Dorf Schlanzschwitz. Bis dahin ist Geduld gefragt. Dank seines langsamen Anschlusses ist der Altbürgermeister darin ja aber schon geübt – leider.

Von Christian Neffe