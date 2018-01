Mügelns Bürgermeister hofft auf weitere Zuzüge aus Leipzig und dem Umland

Mügeln. Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) blickt im OAZ-Neujahrsinterview auf das vergangene Jahr zurück, gibt einen Ausblick für 2018 und spricht über die Poteniale des ländlichen Raums.

Herr Ecke, Sie haben nun drei Jahre als Bürgermeister von Mügeln hinter sich. Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Oberhäuptern der Nachbargemeinden?

Das Verhältnis hat sich über die Jahre stets verbessert. Man redet gemeinsam über Themen, die alle in der Region betreffen, schon allein deswegen, weil wir regional-planerisch agieren müssen. Bei vielen Themen geht um die gesamte Region – dazu gehört nicht nur Mügeln.

Haken wir gleich den unangenehmsten Punkt ab: Was war 2017 für Sie das größte Ärgernis im Stadtgeschehen?

Negative Erlebnisse, Probleme oder Kummer gibt es immer mal, zum Beispiel wenn wir Beschlüsse fassen müssen, die einem selbst wehtun, aus Sicht der gesamten Stadt jedoch einfach notwendig sind. Beispiel: Die Erhöhung der Kita-Beiträge. Ziel ist eine sehr gute Betreuung der Kinder, wofür gutes Personal und eine ordentliche Ausstattung benötigt werden. Durch die neuen Tarifabschlüsse, die gestiegenen Betriebskosten sowie die Änderung des Betreuungsschlüssels im Jahr 2016 erhöhten sich die Kosten. Nach der neuen Kalkulation der Beiträge mussten wir eine Erhöhung beschließen. Ich kann alle Eltern verstehen, die das ärgert, weil ja die Löhne nicht im selben Maße steigen. Uns sind jedoch enge Grenzen gesetzt. Ein Krippenplatz kostet im Monat 1009,24 Euro. Den bezuschussen wir als Stadt mit 614,98 Euro, der Rest geht über das Land und die Eltern. Um eine solche Entscheidung zu treffen, wird zäh im Stadtrat und in der Verwaltung verhandelt. Um in Zukunft die Kosten in einem guten Rahmen zu lassen, sehe ich hier das Land Sachsen in der Pflicht.

Kommen wir zu den angenehmen Dingen: Was waren für Sie die Höhepunkte?

Das war natürlich das Stadtbad. Man hat vor allem an der Spendenbereitschaft und der Mitarbeit gemerkt, wie sehr die Bevölkerung hinter dem Projekt steht. Außerdem natürlich alle Baumaßnahmen, die gut verlaufen sind. Da freut man sich dann, dass wieder etwas abgehakt werden kann. Und es schafft ja auch Arbeitsplätze.

Kann das Projekt Stadtbad im Großen und Ganzen als abgeschlossen betrachtet werden?

Wir sind dabei, dem Bad den letzten Schliff zu geben. Wir haben noch 2017 versucht, die Außenanlage zu gestalten, mussten einen Baum fällen und es gibt auch weiterhin noch ein paar Kleinigkeiten, die erledigt oder nachgebessert werden müssen. Es werden immer wieder kleinere Arbeiten anfallen, aber im Großen und Ganzen ist die Maßnahme abgeschlossen.

Wie sah die Einwohnerentwicklung im vergangenen Jahr aus?

Stand 30. November hatten wir 6055 Einwohner. Zu- und Wegzüge halten sich die Waage: Es gab jeweils 191. Dem gegenüber stehen 70 Sterbefälle und 31 Geburten. Wegzüge gibt es vor allem durch junge Menschen, die die Schule verlassen und studieren wollen – da sind dann auf einen Schlag mal 40 Schüler weg. Zuzüge gibt es vor allem von jungen Familien und älteren Bürgern. Die Prognose, dass die Bevölkerungszahl stark sinkt und wir 2030 nur noch 5000 Einwohner haben – diese Entwicklung hat sich zumindest deutlich verlangsamt, auch wenn wir nach wie vor einen leichten Rückgang verzeichnen. Das Bestreben, junge Menschen und Familien zu uns zu holen, besteht aber weiterhin.

Womit kann man diese Familien anlocken?

Leipzig blüht auf – und davon profitiert auch die Region. Wir hatten in letzter Zeit viele Zuzüge aus Leipzig und dem Umland. Die Vorteile vor Ort sind klar: Man bekommt einen Kita-Platz ohne Wartelisten. Die Schulen sind in der Nähe. Hier kann man entspannter und ruhiger leben als in den Großstädten, wo man die Kinder früh in unterschiedliche Kitas oder Schulen bringen muss. Außerdem ist die Kriminalitätsrate hier deutlich niedriger. Die hiesigen Firmen suchen händeringend nach Fachkräften. Wir haben genügend freie Flächen, die sofort bebaut werden können. Und wer ein Haus in der Stadt erwirbt, kann es mithilfe von Subventionen sanieren. Dafür muss man zwar das Pendeln in Kauf nehmen, wenn man seine Stelle in Dresden oder Leipzig behalten will. Aber die Verkehrsanbindungen sind ja auch sehr gut.

Also würden Sie die Aussage von IHK-Chef Kristian Kirpal, Wermsdorf könne vom Leipziger Aufschwung profitieren, so auch für Mügeln unterschreiben?

Ja, man spürt das deutlich, ein Beispiel ist Eilenburg. Und dieser Kreis wird sich nach außen bewegen. Die Preise für Baugrundstücke nahe Leipzig gehen exorbitant durch die Decke, in Taucha zum Beispiel kann der Bürgermeister momentan keine Flächen mehr bereitstellen, so dass dann natürlich im Umland nachgefragt wird. Hier ist die Infrastruktur bereits vorhanden – da sollte sich auch der Freistaat bemühen, die ländliche Region mehr ins Licht zu setzen.

Für 2018 stehen ein paar größere Projekte an, vor allem der Bahnhof und das Museum. Was wird dort passieren?

Am Bahnhof sind wir nun dabei, den Innenausbau zu starten. Die Dächer sind dicht, der Ausbau des Mauerwerks ist abgeschlossen. 2018 wird für den Bahnhof also ein Jahr der regen Bautätigkeit sein. Die Eröffnung ist für 2019 angesetzt, ich rechne mit dem ersten oder zweiten Quartal. Das ist auch die Maßgabe des Fördermittelgebers. Das Museum und auch das Rathaus sind zwei Projekte, die wir in der Stadtsanierung anpacken. Wir sind jetzt in der heißen Phase der Planung, da der Fördermittelantrag bis zum 30. März stehen muss. Eine Komplettsanierung wird leider nicht möglich sein, da ist unser finanzieller Rahmen zu eng. Wir werden uns beim Museum kein neues Dach leisten können, müssen stattdessen auf Reparaturen setzen, die vielleicht in fünf bis 20 Jahren wiederholt werden müssen. Ich denke, die Bürger können damit umgehen, dass ein mehrere Hunderte Jahre altes Gebäude regelmäßig in Stand gesetzt werden muss – ansonsten müssten wir komplett neu bauen. Zudem werden die letzten Abschnitte der Dr.-Friedrichs- und der Bahnhofsstraße saniert. Und der Bau des Bahnhofsparkplatzes steht noch an, was wir Ende 2018 abschließen wollen.

Thema Tourismus: Wie geht es mit dem Ausbau des Radwegenetzes, speziell der Obstlandroute voran?

Zur Obstlandroute ist der Förderantrag beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr gestellt. Ende des Jahres waren die Mittel zum entsprechenden Förderprogramm ausgeschöpft, wir hoffen, dass der Topf schnellstmöglich wieder gefüllt und unser Antrag bearbeitet wird. Wir warten also nur noch auf die Zusage und schreiben dann aus. Die andere Geschichte ist die Neu-Beschilderung der Döllnitz-Radroute von Oschatz nach Wermsdorf, die über den Landkreis läuft. Hier ist der Auftrag bereits vergeben und befindet sich in Arbeit. Es kommen Rast- und Informationsplätze dazu. Wir wollen den Fahrradtourismus auf jeden Fall nach vorn bringen.

Eine Thema, das im vergangenen Jahr für Unmut gesorgt hat, sind die Pläne für das Seebad Kemmlitz. Wie sieht es damit aus?

Es gibt Bemühungen beim Kaolinwerk, dort eine Badestelle zu schaffen. Das Unternehmen ist auch im Gespräch mit den zuständigen Institutionen. Da wir als Stadt Bereitschaft signalisiert haben, zu unterstützen, sollte sich dort etwas tun. Es hängt jedoch nach wie vor von den Gesprächen des Kaolinwerks ab.

Wenn Sie sich vom neuen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer drei Dinge wünschen könnten, was wäre das?

Erstens, dass er uns einfach mal besucht, sich unsere Sorgen und Nöte anhört und darauf reagiert. Zweitens, dass die Bürokratie in Sachen Fördermittelanträge abgebaut wird. Das ist meist sehr aufwendig und fordert viel Zeit und Arbeit von unseren Mitarbeitern. Und drittens die Finanzausstattung und -unterstützung für solche Dinge wie Kindertagesstätten, sozialen Wohnungsbau und Investitionen für Unternehmen. Ich weiß aber, dass Herr Kretschmer selbst aus dem ländlichen Raum kommt und sein Fokus deshalb auch dort liegt.

Interview: Christian Neffe

Von Christian Neffe