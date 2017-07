Die Stadt Mügeln beteiligt sich auch in diesem Jahr am Städtewettbewerb „Ab in die Mitte“. Mit welchem Beitrag die Mügelner bei der Jury punkten wollen, bleibt allerdings noch ein Geheimnis. Initiator ist auch in diesem Jahr der Stadtmarketingverein „Meine Bischofsstadt Mügeln“ gemeinsam mit der Stadtverwaltung.