Oschatz

Ohne Schlangestehen, nasse Füße oder zerzauste Frisuren ging am Sonntag der Schätztag im Stadt- und Waagenmuseum zu Ende. „Ich bin auch in anderen Städten zu solchen Veranstaltungen zu gast. Dort hat es sich bewährt, dass sich die Interessenten anmelden“, erläutert der Torgauer Antiquitätenhändler Ingo Henjes. Deshalb gab es diesmal im Museum eine Anmeldeliste.

Keine langen Wartezeiten

Vorteil: Der kleine Kellersaal, der während der Sanierung des Rathauses schon als Trauzimmer diente, war angemessen besetzt, aber nie überfüllt. Da jeder, der etwas schätzen lassen wollte, eine Zeit genannt bekommen hatte, musste niemand schon vor 13 Uhr vor der Tür stehen, um überhaupt mit dem Experten ins Gespräch zu kommen. Rund 20 Interessenten hatten sich angemeldet und die zwei, drei Leute, die ohne vorherige Absprache kamen, hätten auch ohne längere Wartezeit Interessantes über ihren „Schatz“ erfahren können.

Interessant ist es tatsächlich, Ingo Henjes und seiner Kundschaft zuzusehen. Der Torgauer nennt den Besuchern schließlich nicht nur einen Preis oder eine Spanne, in der sich der Wert der Figuren, Vasen, Bilder und all der Dinge, die ihm vorgelegt werden, bewegt. Er erklärt dazu, worum es sich handelt, was das Besondere an den Dingen ist – oder eben, warum sie nichts Besonderes sind.

Wenig Rares, aber viel „Edeltrödel“

Viel „Edeltrödel“ habe er diesmal gesehen, fasste der Antiquitätenhändler am Ende zusammen. Das ist nicht abwertend gemeint. Für ihn sind das Gegenstände, die „handelswürdig“ seien, aber nicht viel Geld bringen würden. Dazu gehöre in vielen Fällen auch Meißner Porzellan, das bei kaum einem der Schätztage fehle. „Wer Figuren aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat, möglichst von einem namhaften Künstler gestaltet, der kann mit einem hohen Erlös rechnen“, schildert Ingo Henjes, welche Stücke mit den blauen Schwertern tatsächlich wertvoll seien. Wer ein Dutzend Teller aus der Manufaktur veräußern wolle, werde hingegen vielleicht enttäuscht von den Angeboten sein.

Porzellan aus dem Geschäft der Ur-Urgroßeltern

Nicht enttäuscht zeigte sich eine Besucherin aus Stauchitz, die sich aufgrund eines Fehlers in einer Veröffentlichung bereits am Sonnabend schon auf den Weg nach Oschatz gemacht hatte. Ihre schweren und – wie sich herausstellte – wertvollen Porzellanbüsten hatte sie über Nacht in sicherer Obhut des Museums gelassen. Auf rund 500 Euro pro Stück veranschlagte Ingo Henjes den Preis, den die Stauchitzerin für diese vermutlich aus Frankreich stammenden Werke angab. Über deren Alter war sich die Besitzerin schon vorher ziemlich im Klaren: „Meine Ur-Urgroßeltern hatten ein Porzellangeschäft. So lange sind die Figuren schon im Familienbesitz“. Verkaufen wolle sie nicht, „da müsste es schon schlimm kommen“.

Eine besondere Überraschung erlebte eine Oschatzerin, die mit zwei Münzen zum Schätztag gekommen war. Für nur zwei Euro erfuhr sie, dass eines der beiden Stücke zwar nicht selten sei, aber eine Anlagemünze mit einem Goldgehalt von einer Unze sei. Deren Kurs lag am Sonntag bei knapp 1070 Euro.

Überraschend zuverlässige Tischuhr

Mit so genauen Angaben konnte Ingo Henjes nicht in jedem Fall helfen. „Wir hatten heute eine etwa 50 Zentimeter hohe Tischuhr mit Datumsanzeige und Weckwerk dabei“, erzählt er kurz vor Schluss der Veranstaltung. Sie sei um 1800 hergestellt worden und immer noch funktionsfähig. Man hätte sie wohl auseinanderbauen müssen, um einen Stempel oder eine Gravur des Herstellers zu finden. Doch so viel Zeit hat man bei Schätztag dann auch wieder nicht und wer weiß schon, ob das dem Eigentümer geheuer wäre. Er muss sich dann mit dem Tipp, dass der Wert irgendwo zwischen 500 und 5000 Euro liegt, zufriedengeben.

Bergmann mit dreiflammiger Laterne

Der Wert seiner vor drei Wochen erworbenen Bergmannes interessierte den Merkwitzer Sammler Achim Reichert nicht so sehr. Wichtiger sei ihm das Alter der Figur. Der Verkäufer hatte ihm erzählt, dass der Bergmann von seinem Opa stamme. Dass die Figur über 100 Jahre alt sein könnte, hält auch Ingo Henjes für möglich. Wenn der Sammler im Advent seine gute Stube damit schmücke, solle er aber die besonders geformte Laterne nicht mehr mit Kerzen bestücken.

Von Axel Kaminski