Muldentaler Kreisschau mit über 470 Tieren in Wermsdorf

Wermsdorf. Mit gekonnten Handgriffen fasst Helene das braun gefiederte Zwerghuhn und rückt es so zurecht, dass dieses seine ganze Schönheit zeigt. Noch ein Lächeln in das Gesicht gezaubert blickt die Vierjährige in Richtung Kamera. Opa Wilfried Große schaut amüsant zu. „Da muss ich nicht Angst haben, dass unsere Züchtertradition mal aufhört“, bemerkt er. Große ist Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins. Am Wochenende war der Verein Ausrichter der Muldentaler Kreisschau in Wermsdorf.

Stress bei Tieren durch Vogelgrippe

473 Hühner, Enten, Gänse, Tauben und Puten wurden zur Schau gestellt. Darunter auch manche Rarität wie etwa die Cemani-Hühner von Christine Schindler aus Jesewitz, die keinen roten Kamm haben, dafür aber dunkles Fleisch, wie man es üblicherweise nicht kennt. Zugleich wurde das 140-jährige Jubiläum des Vereins begangen. Helene war die jüngste Ausstellerin und noch dazu eine erfolgreiche. Mit 381 Punkten sicherte sie sich einen der sieben vergebenen Kreismeistertitel. „Die Zuchtrichter konnten insgesamt acht Mal ein Vorzüglich, die höchst mögliche Bewertung, vergeben. Gleich 22-fach erhielten Tiere ein Hervorragend“, erzählt der Vereinschef. Dennoch ist er nicht ganz zufrieden. „Durch die Vogelgrippe Ende vergangenen Jahres und die damit verbundenen Auflagen zur Haltung bewirkte das bei vielen Tieren Stress. Das blieb nicht ohne Folgen. Eier wurden zeitiger als sonst gelegt und auch die Befruchtung war oft schlecht“, so Große. Doch den Kopf in den Sand stecken gilt nicht, der Ehrgeiz ist geweckt. Und so werden Züchter des Vereins auch wieder zur Lipsia-Schau im Dezember nach Leipzig fahren und um Punkte und Titel kämpfen. Apropos Titel. Vor der Muldentalschau reiste der Vereinsvorstand mit seinen Puten bereits nach Hannover zur Jungtierschau und kehrte mit einem Deutschen-Meister-Titel zurück.

Ausstellung zur 140-jährigen Vereinsgeschichte

Interesse auf der Ausstellung weckten nicht nur die gefiederten Schönheiten in der Reithalle an diesem Tag. In einem Teil der Halle wurde auch eine Ausstellung zur 140-jährigen Vereinsgeschichte gezeigt. Erstaunlich, was sich dafür so alles im Fundus fand: ein handgeschriebener Ausstellungskatalog aus dem Jahr 1896; vereinseigene Anstecknadeln als Zeichen der Mitgliedschaft aus den Anfangsjahren mit einem damals entworfenen Logo, das nach der Wende wieder aufgegriffen wurde und nun die Traditionsfahne des Vereins ziert; alte Fachzeitschriften, ein Handbuch für die Geflügelhaltung auf dem Lande aus den 1930er Jahren; Pokale und Ehrenzeichen verschiedener Zeiten.

Und noch etwas fällt überall auf: Geflügelzucht ist ein Hobby, das oft über Generationen hinweg betrieben wird. Dafür steht nicht nur Wilfried Große mit seiner Familie, sondern beispielsweise auch die Straubes aus Wermsdorf. Tradition weckt schon früh bei Kindern, Enkeln und Urenkeln den Ehrgeiz.

Von Bärbel Schumann