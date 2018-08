Mügeln

Von den Räten wurde die Bitte geäußert wurde, schnellstmöglich den Museumsbeirat einzuberufen und die aktuelle Sachlage darzulegen.

Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) betonte, dass es zwischen der Stadtverwaltung, Andreas Lobe sowie dem Museumsbeirat in jüngerer Vergangenheit zwei Zusammenkünfte gegeben habe. Dabei habe man wiederholt erklärt, welche Fakten einer Komplettsanierung des Museums entgegenstünden und warum das Obergeschoss der Alten Mädchenschule definitiv nicht für Museumszwecke genutzt werden könnte.

Johannes Ecke betonte ausdrücklich, dass Andreas Lobe „das Museum lebe“. „Er liefert eine hervorragende Arbeit ab“, unterstrich er . Dabei beschränke er sich nicht auf das, was im Museum passiere, sondern wirke mit Führungen und Vorträgen deutlich über dieses Haus hinaus.

Verärgerung über Leserbrief

Johannes Ecke machte keinen Hehl daraus, dass er sich über den einseitigen Leserbrief als Reaktion auf die „ausgewogene Berichterstattung in der Tagespresse“ geärgert habe.

Der Bürgermeister betonte, dass die Stadt den Grundsanierung des Hauses nicht stemmen könne. Dass man keine Nutzung des Obergeschosses für museale Zwecke anstrebe, weil die Statik dagegenspreche, ein Aufzug sowie ein zweiter Fluchtweg nicht zu finanzieren seien, seien keine Ausflüchte der Stadt sondern reale gesetzliche Vorgaben.

Förderung aus Stadtsanierung fließt ins Museum

Johannes Ecke betonte, dass in diesem Jahr erhebliche Mittel in das Museum fließen. „Die Stadt Mügeln konzentriert die gesamte Förderung aus der Stadtsanierung auf dieses Objekt und steckt sie nicht – wie ursprünglich geplant- in die ebenfalls dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen im Rathaus. Stattdessen werden Dach und Eingangsportal des Museums erneuert und die Heizung im Seniorenstübl erneuert.

Von Axel Kaminski