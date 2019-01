oschatz

Dieser Rollwagen hat es in sich. Auf seinen vier Etagen stapeln sich Akten voller geheimer Informationen über Einwohner von Oschatz. Gesammelt wurden die Informationen von der Staatssicherheit bis zum Zusammenbruch der DDR, heute lagern sie im Stasi-Unterlagen-Archiv Leipzig. Seit etwa einem Jahr kämpft sich Dana Bach durch diesen Aktenberg. Die Leiterin des Oschatzer Stadt- und Waagenmuseums recherchiert für eine Sonderausstellung „Geheime Einblicke – die Stasi in Oschatz“, die ab 6. Juli gezeigt werden soll.

Thema total spannend

Als es mit der DDR zu Ende ging, war Dana Bach gerade mal 18 Jahre alt – und hatte als Jugendliche keine Berührungspunkte mit der Stasi. Dennoch findet sie das Thema total spannend. „Als ich das erste Mal den riesigen Aktenberg gesehen habe, der nur Oschatz betrifft, war ich erschrocken. Dann fand ich das aber so interessant, dass ich eigentlich jede Seite lesen wollte.“ Mittlerweile hat sie sich bis zum Gipfel des Aktenberges vorgearbeitet und zum Beispiel sogenannte Vorkehrungspläne gefunden: Welche Vorkehrungen wurden getroffen, falls der Rat des Kreises (heute Landratsamt) in Oschatz im Kriegsfall überfallen worden wäre?

Ärger über teuren Wartburg

Interessant sind auch die Berichte über die damalige Stimmung der Oschatzer in den 80er Jahren. So wurde beklagt, dass man sich während der Arbeitszeit im Geschäft „Jugendmode“ anstellen musste, da es dort nach Arbeitsschluss nichts mehr gab. Für Ärger sorgte auch der neue Wartburg 1.3, der 1988 auf den Markt kam. Dieses Auto sei mit einem Preis von über 30 000 DDR-Mark viel zu teuer, den könne sich doch niemand leisten, murrten die Oschatzer.

Leihgaben aus Stasi-Museum

Mit Leihgaben aus dem Stasi-Museum „Runde Ecke“ in Leipzig soll die Schau in Oschatz aufgelockert werden. „Wir werden einen umgebauten Aktenkoffer mit Kamera, Papierklumpen von geschredderten Stasi-Akten oder Geruchs-Konserven zeigen“, kündigt Dana Bach an.

Von frank hörügel