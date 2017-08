Museum und Oschatzer Waagen öffnen ihre Türen für Neugierige

Der Auftakt für die Tage der Industriekultur gestern in Oschatz war nur verhalten. Dabei geben das Oschatzer Waagenmuseum und die Oschatzer Waagen GmbH interessante Einblicke in den Waagenbau von damals und heute. Heute und am Wochenende gibt es weitere Besichtigungsmöglichkeiten für Interessierte.