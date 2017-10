Musikalische Luther-Ehrung in Sornzig am kommenden Sonnabend

Sornzig. Werke von Bach, Schein, Regner und anderen bekannten Musikern werden am 14. Oktober in der Sornziger Kirche zu hören sein. Diesmal wird nicht die Trampeli-Orgel des Gotteshauses erklingen, sondern die Mitglieder des A-capella-Ensembles Fimmadur werden mit ihren Stimmen agieren. Fimmadur das sind vor allem ehemalige Thomaner, die ihre Liebe zur Musik, vor allem zum Gesang, auf diese Weise auch nach ihrer Zeit bei dem bekannten Chor weiter gemeinsam pflegen. Anlass für die Organisation des Konzertes ist das Reformationsjubiläum. Gemeinsam haben der Verein Konzerte unterm Apfelbaum, der Förderverein Mügelner Kirchen und die Stiftung Kloster Sornzig das Konzert organisiert. Es ist die erste gemeinsame Veranstaltung der drei. „Wir wollen etwas qualitativ Hochwertiges in die Region aus Anlass des Reformationsjubiläums holen. Da wir alle ehrenamtlich arbeiten und somit auch unsere finanzielle Ausstattung Grenzen besitzt, haben wir uns einfach zusammen getan“, nennt der Vorsitzende des Vereins „Konzerte unterm Apfelbaum“ Gründe für das gemeinsame Konzert am 14. Oktober ab 17 Uhr in der Martin-Luther-Kirche zu Sornzig.

Das Ensembles „Fimmadur“ ist in Sornzig nicht unbekannt. Im vergangenen Jahr begeisterten die Sänger bereits bei ihrem Auftritt im Rahmen des Klosterjubiläums. Dabei gefielen sie so sehr, dass die drei Partner sich einig waren, dass das Können der Sänger noch viel mehr Menschen erfreuen sollte und luden sie ein. Eintritt zum Konzert wird nicht erhoben, doch Spenden sind willkommen. Denn auch zukünftig soll in die Gotteshäuser der Region zu musikalischen Veranstaltungen eingeladen werden.

Beim Verein „Konzerte unterm Apfelbaum“ wurden weitere Termine geplant. „So wird der Oschatzer Heimatchor zu Monatsende in der Ablaßer Kirche gastieren. Zum Sornziger Weihnachtsmarkt darf das traditionelle Konzert des Mügelner Döllnitztalchores in der Kirche nicht fehlen. „Zu einer guten Tradition ist unser nachmittägliches Silvesterkonzert in Sornzig ebenso geworden“, nennt Rolf Peege konkrete Vorhaben bis Jahresende.

Von Bärbel Schumann