Dahlen

Was haben Steine, Muscheln oder Kürbisse gemeinsam? Mit all’ diesen Dingen kann wunderbar Musik gemacht werden. Wie das geht, haben am Freitag die 2. Klassen in der Grundschule Dahlen getestet.

Möglich wurde das durch die Stadtbibliothek, deren Leiterin Sabine Grundmann sich für die Veranstaltungsreihe „Kilian – Kinderliteratur anders“ des deutschen Bibliotheksverband beworben hatte. Dieser stellte für jede Klasse ein Sachbuch über Musikinstrumente zur Verfügung und finanzierte auch den Besuch von Hannes Heyne von der Klanghütte Dresden, der die Kinder einlud, Instrumente aus aller Welt spielend zu entdecken. „Manche Instrumente sind schon Millionen Jahre alt, andere haben verschiedene Völker gebaut und manche habe ich selbst erfunden“, stellte er den Grundschülern seine bunte Sammlung vor. Die Mädchen und Jungen ließen sich nicht lange bitten, und probierten selbst, wie es klingt, wenn Steine im Takt geschlagen werden oder der Klang wie eine Welle durch den Raum wandert. Immer mehr von ihnen trauten sich und schließlich wuchsen die Kinder zu einem kleinen Orchester zusammen, das auf Wasserkürbissen, mit getrockneten Schoten, Rasseln, Klopf- und Zupfinstrumenten gemeinsam spielte.

Über die Begeisterung freute sich auch Bibliothekarin Sabine Grundmann, die die Schüler einlud, auch in der Ausleihe nach Büchern über Musik suchen.

Von Jana Brechlin