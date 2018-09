Oschatz

25 Fledermausarten kommen in Deutschland vor, allein 15 davon im Altkreis Oschatz. Wer fortan dabei helfen will, den Bestand von Zwerg- und Mückenfledermaus, Abendsegler und Grauem Mausohr zu schützen, den lädt der Naturschutzbund (NABU) Sachsen dazu ein, am Projekt „Quartierpaten für Fledermäuse gesucht!“ teilzunehmen.

Wie nötig es die Tiere haben, weiß der Oschatzer Fledermausexperte Mario Teumer: „Heutzutage werden Quartiere massenweise zerstört. Sei es durch Sanierungen, Abrissarbeiten oder Baumfällungen.“ Der NABU sucht deshalb ehrenamtliche Paten, die die Tiere beobachten und die ermittelten Daten festhalten. Wer Fledermäuse auf dem eigenen Grundstück beherbergt, kann sich als Quartierpate melden. Ebenso können Personen teilnehmen, die ein Fledermausquartier betreuen möchten.

Viele haben Angst vor den harmlosen Tieren

„Ziel des Ganzen ist, dass die Tiere nicht vertrieben werden, damit sie in Ruhe den Winter überstehen können“, so Teumer. Ebenso sei es möglich, Fledermauskästen auf dem eigenen Grundstück zu installieren. Die Zeit dafür ist günstig: Derzeit sind zahlreiche Fledermäuse, auch die inzwischen flüggen Jungtiere, auf der Suche nach Winterquartieren.

„Viele Leute wollen aber noch immer keine Fledermäuse auf ihrem Grundstück“, sagt Teumer. „Es gibt gegenüber den Tieren eine urewige Angst, ähnlich wie beim Wolf. Außerdem geistern viele Legenden über Tollwut herum.“ Wer sich für das Projekt meldet, dem vermittelt der NABU notwendige Kenntnisse, um die Kolonie zu schützen und Kontrollen durchzuführen.

13. Sächsische Fledermaustagung am 27. Oktober

Für weitere Informationen lädt der NABU Sachsen gemeinsam mit der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt und dem Sächsischen Landesamt für Umwelt am 27. Oktober zur 13. Sächsischen Fledermaustagung ab 8.30 Uhr nach Freiberg in die Alte Mensa (Petersstraße 5) ein. Neben neuen Ergebnissen aus Fledermausschutz und -forschung informieren Experten über die Quartierpatenschaften, den Schutz der Nordfledermaus, akustisches Monitoring sowie den Insektenrückgang.

Weitere Informationen sind zu finden unter www.fledermausschutz-sachsen.de. Dort können sich interessierte Quartierbetreuer registrieren und ihre Beobachtungen eintragen. Weitere Informationen zur 13. Fledermaustagung sowie das Anmeldeformular unter www.sachsen.nabu.de.

Von Christian Neffe