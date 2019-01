Naundorf

Am Wochenende ist für Natur- und insbesondere Vogelfreunde Zähltag. Genauer gesagt Zählstunde. Erfasst werden sollen die Vögel, die man in einer Stunde im Garten sieht. Wer keinen Garten hat, kann auch das Futterhäuschen auf dem Balkon oder die Grünanlage vor dem Wohnblock im Blick behalten.

Kinder und Jugendliche zählen zu Hause

In der Ökostation Naundorf wird es am Wochenende keinen Treff zur Vogelbeobachtung geben. „Das machen die Mitglieder der Kinder- und Jugendumweltgruppe selbstständig zuhause“, erklärt Annett Erdmann, die die Station leitet.

Die Unterlagen dazu seien ausgegeben worden, man könne sie sich aber auch aus dem Internet herunterladen. Sie werde bei Bedarf dabei helfen, die Beobachtungsergebnisse an den Naturschutzbund Deutschland ( Nabu) weiterzuleiten. Das habe man beim letzten Treffen der Gruppen vor Weihnachten verabredet.

Ornithologe notiert Geschehen aus Garten

Der Oschatzer Ornithologe, der mit den Kindern und Jugendlichen der Ökostation schon mehrere Exkursionen unternommen hat, wird am Wochenende auf jeden Fall an der Nabu-Aktion teilnehmen. In seinem Garten gibt es natürlich eine Futterstelle für die Vögel, so das Olaf Schmidt sicher eine Menge zu notieren bekommt.

Im vergangenen Jahr verzeichnete der Nabu mit rund 136 000 Vogelfreunden, die ihre Beobachtungen aus etwa 92 000 Gärten meldeten, einen Rekord. Auf ganz so große Resonanz stößt die „Stunde der Wintervögel“ im Landkreis Nordsachsen nicht. Von hier kamen Meldungen aus 168 Gärten. Wie in Deutschland insgesamt hatten auch in Nordsachsen die Hausspatzen bei den Beobachtungen den Schnabel vorn – vor Blau- und Kohlmeise.

Gezählt werden soll in der Stunde, die sich jeder selbst aussuchen kann, nicht jeder einzelne Vogel. Damit die drei Mal ans Futterhäuschen fliegende Meise nicht die Statistik verfälscht, soll die größte Anzahl einer Art, die gleichzeitig gesichtet wird, notiert werden.

Von Axel Kaminski