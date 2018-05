Collm

Die 1000. Trauung auf dem Collmer Heiratsmarkt am Himmelfahrtstag – Nebensache. Nachdem Günter Schmidt sich, wie angekündigt, in den Ruhestand verabschieden wollte, ergriff ein anderer Mann das Wort. Ein Vertreter der Arbeiterbeamteninspektion (ABI), dargestellt vom Chef das Mahliser Heimatvereins Roland Beier, kettete Schmidt im wahrsten Sinne des Wortes an sein Amt – und zwar mit Handschellen und Seil an die Brüstung des Albertturms, wo die Trauung stattfand. „Wenn jemand so diensteifrig ist und gar an Feiertagen Überstunden macht, dürfen wir ihn nicht gehen lassen“, so Beier.

Der Kuppler als Assistent – so recht glücklich macht ihn das nicht

Anschließend verpflichtete er Schmidt erneut zu seiner Aufgabe – und ließ sich selbst, wie in Collm an diesem Tag üblich, mit Antje Bade bis Mitternacht verheiraten. Nach der Rückkehr ins Dorf, an die Buswartehalle, die üblicherweise als Standesamt für einen Tag dient, stellte der Collmer Kuppler dann doch seinen Nachfolger vor. André Möbius traute in diesem Jahr, Schmidt assistierte lediglich – und, man sah es ihm an, so richtig glücklich war er damit nicht. Die Nachfolgerregelung galt jedoch – wenn auch nur dieses Jahr.

Zur Galerie Der Collmer Heiratsmarkt anno 2018 war besonders: Die 1000. Trauung stand an und Kuppler Günter Schmidt trat zurück.

Sowohl das 1000. Paar, Birgit Roy und Holger Kuntzsch, als auch das erste von Möbius getraute Paar, Julienne Starke und Marcel Schmidt , glaubten nicht so recht daran, dass der langjährige Kuppler von Collm seinen Zylinder einfach so an den Nagel hängen kann.

Da müsste er schon, gemeinsam mit seiner Frau Anita, auswandern, um endgültig mit dieser Tradition zu brechen. Ob Schmidt auch 2019 traut, werden wir spätestens am nächsten Himmelfahrtstag erfahren.

Von Christian Kunze