Wermsdorf. Nach 2013 wird Wermsdorf am 24. Mai wieder einmal Gastgeber der Kreisseniorenspiele sein. Vor 14 Jahren war die Veranstaltung in eine Festwoche des FSV Blau-Weiß und des Turnvereines integriert. Das galt als einer der Gründe für die große Resonanz. Im Juni 2003 nahmen rund 125 Aktive an den ausgeschriebenen Wettbewerben teil. Nach der Bildung des Kreises Nordsachsen sind die Kreissportspiele erstmals im Wermsdorfer Sportgelände an der Sachsendorfer Straße zu Gast. „Der Turnverein Wermsdorf ist unser Partner und Unterstützer bei der Ausrichtung dieser Veranstaltung“, sagt Carolin Manthey, in deren Händen die Organisation dieses Tages liegt.

Für die Seniorenspiele sind Einzelwettbewerbe und Gruppenangebote ausgeschrieben. Um Meter, Treffer und Sekunden geht es bei den Einzeldisziplinen Fässerzielwurf, Torwand-Schießen, Gummistiefelweitwurf, Schlängellauf und Teppichzielwurf. Der Stationsbetrieb für diese Wettkämpfe wird 10 Uhr beginnen, nach der Eröffnung 9.30 Uhr und der anschließenden gemeinsamen Erwärmung.

Als Gruppenangebote stehen unter anderem zwei Tai-Chi-Schnupperkurse mit Ulf Angerer auf dem Programm. Sie beginnen 10.15 und 12.15 Uhr im Ärztehaus und können von jeweils bis zu 15 Interessenten genutzt werden. Zu den gleichen Zeiten bietet der Kreissportbund „Rücken-Fit“-Übungen für Jedermann in der Turnhalle an. Außerdem beginnt 10 Uhr eine Wanderung „Auf den Spuren Augusts des Starken“ und das Boßeln bis zur Jägerhütte. Dabei wetteifern zwei Mannschaften darin, ihren Ball so lange wie möglich auf dem Weg zu halten. Verlässt er diesen, ist die andere Mannschaft mit dem Werfen des Balles an der Reihe. Im Begegnungszentrum im Alten Jagdschloss kann ab 10.15 Uhr Schach gespielt werden.

Im Rahmen der Kreisseniorenspiele besteht die Möglichkeit, Disziplinen für das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. Während der Nachweis über das Schwimmen erbracht werden muss, werden Kurzstreckenlauf, Sprung, Seilspringen und Kugelstoßen vor Ort geprüft.

Teilnahmeberechtigt an den Senioren-Wettkämpfen sind alle Bürger des Landkreises Nordsachsen ab einem Alter von 50 Jahren. Die Anmeldung ist vor Ort oder beim Kreissportbund Nordsachsen unter der Telefonnummer 03421 9697031 oder per E-Mail unter manthey@ksb-nordsachsen.de möglich. Es wird eine Teilnehmergebühr von zwei Euro erhoben. Die Aktiven sollen generell selbstständig nach Wermsdorf anreisen. Bei Bedarf organisiert der Kreissportbund Busse.

Von Axel Kaminski