Olganitz

Nach 22 Jahren, viel Musik, einem Film und erwachsen gewordenen Veranstaltern sowie Fans ist Schluss: Das Festival Nachtdigital wird in diesem Sommer zum letzten Mal in der Dahlener Heide stattfinden. Das haben die Veranstalter mitgeteilt. Vom 2. bis 4. August soll noch einmal richtig im Bungalowdorf Olganitz gefeiert werden, bevor eine erfolgreiche Festivalgeschichte zu Ende geht.

Steigende Zahl von Festivals erschwert Vermarktung

Nach 22 wilden und erfüllenden Jahren habe man Lust auf Veränderung, heißt es in der Pressemitteilung des Teams. Ein Grund für die Entscheidung dürfte auch die steigende Zahl von Festivals sein, die mittlerweile jeden Sommer um Gäste buhlen und dafür sorgten, dass Nachtdigital 2018 zum ersten Mal in all’ den Jahren nicht komplett ausverkauft war. „Wir haben hauptsächlich gemerkt, dass ganz viel der Energie, die wir früher in das Wochenende selbst stecken konnten, heute auf der Strecke bleibt, um im Getöse des Festival-Business an der Wahrnehmungsgrenze zu bleiben“, teilt Sprecher Jan Bennemann auf Anfrage mit. Das entspreche weder dem eigenen Werdegang noch der Absicht der Veranstaltung. Stattdessen solle allein die Musik im Mittelpunkt stehen und der Wunsch, einen Ort und eine Zeit für die Gäste zu schaffen, „diesem ganzen Irrsinn zu entfliehen“, so Bennemann. Dafür sei Olganitz der perfekte Ort. Offenbar gewesen – einen anderen Schluss lässt die jüngste Mitteilung nicht zu.

Bürgermeisterin Gürth bedauert das Ende

In der Gemeinde Cavertitz hat die Nachricht eingeschlagen: „Das ist ein Schock und sehr schade“, bedauert Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos). Das Festival der elektronischen Musik im Bungalowdorf sei sehr akzeptiert gewesen. „Die Menschen hier haben das mitgetragen“, versichert sie. Zumal Vermieter, Gastronomen, Dienstleister oder Transport- und Taxiunternehmen regelmäßig von der Veranstaltung profitiert haben. Für Anwohner gab es jedes Jahr Einladungen auf das Festgelände, die schon aus Neugier auf die bekannt aufwendige Dekoration gern angenommen wurden. 2018 bewegte sich die Festivalgemeinde erstmals mit einem Umzug vom Bungalowdorf in den Ort. „Ich habe anschließend mit einigen Einwohnern gesprochen, die das richtig toll fanden“, blickt Christiane Gürth zurück.

Internationales Publikum zu Gast in der Region

Für die Region sei es schön gewesen, anlässlich Nachtdigital für kurze Zeit ein internationales Publikum zu Gast zu haben. „Es gab immer auch Besucher, die die Gelegenheit genutzt und ein paar Tage Urlaub damit verbunden haben“, so die Bürgermeisterin. Die Kommune und die Akteure in der Gemeinde hätten eine gute Zusammenarbeit mit den Festivalmachern gepflegt. So seien von den Ehrenamtlichen in der Feuerwehr extra Dienstpläne erstellt worden, um das Wochenende abzusichern. „Das war zusätzlicher Aufwand, aber das haben die Kameraden selbstverständlich übernommen“, unterstrich sie.

Sie verstehe aber auch, wenn der Aufwand im Vorfeld an die Substanz gehe. „Die Veranstalter haben mittlerweile Familien und Berufe, die sie fordern. Da kostet es viel Kraft, so ein Festival auf die Beine zu stellen“, sagt Christiane Gürth. Sie hoffe dennoch, dass es vielleicht nach einer Pause in Olganitz erneut eine ähnliche Veranstaltung – dann vielleicht mit neuem Konzept und etwas kleiner – geben wird.

Neuanfang ist noch offen

Ob es einen Neuanfang geben, dazu hält sich Nachtdigital-Sprecher Jan Bennemann bedeckt. Was nach dem August passiert, bleibt zunächst offen. Man werde aber in der ein oder anderen Form von den Machern hören, versichert er. So gilt vorerst: „Wer noch einmal Teil der Nachtdigital sein will, muss diesen Sommer nach Olganitz.“

Seit 1998 gibt es das Festival, das damals von einer Gruppe befreundeter Jugendlicher ins Leben gerufen wurde, die die Liebe zur elektronischen Musik verband. Nach Jahren steten Wachsens wurde die Zahl der Besucher auf 3000 begrenzt und diese Größe gilt bis heute. Das Bungalowdorf in Olganitz wird für die Veranstaltung mit Bühnen, überdimensionalen Dekorationen, Versorgungs- und Treffpunkten hergerichtet. Nachtdigital zieht Besucher aus ganz Europa an, was an der überschaubaren Größe und den auftretenden Künstlern liegt.

Von Jana Brechlin