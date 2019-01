Mügeln

Ein Jahr ist es her, dass Claudia Stevens-Borda den Anruf erhält. Die Pferde sind nach der Reitstunde gefüttert und sie gerade auf dem Weg nach Hause nach Limbach. Zurück in Niedergoseln findet sie an der Halle, die sie für ihre Tiere und den Unterrichtet angemietet hat, die Feuerwehr. Die Kameraden sind mit 17 Fahrzeugen aus den umliegenden Gemeinden im Einsatz. Bis weit nach Mitternacht können sie das Feuer nicht löschen. Die Reithalle brennt nieder.

Bagger frisst sich durch Hallenüberreste

Just ein Jahr danach lässt der Besitzer das, was sich von ihr noch verwerten lässt, per Bagger abtragen. Wie erging es Stevens-Borda und ihrer Reitschule in diesem Jahr?

Sie ist mit ihren 15 Pferden und Ponys immer noch im Gewerbegebiet anzutreffen. Keines der Tiere war verletzt worden, weil sie ungehindert ins Freie flüchten konnten. Stevens-Borda hält sie in der 90 Meter langen Halle weiter offen. Sie ist identisch, früher war all das ein Schweinmastbetrieb, in diesem Teil der Anlage wurde vor dem Brand ausschließlich geritten.

Offene, artgerechte Haltung rettet Tiere

„Das ist eine Haltungsform, die möglichst artgerecht ist“, erklärt sie. Pferde seien Herdentiere, die ursprünglich in der Steppe lebten. Im ruhigen Schritt legen sie große Strecken auf der Futtersuche zurück. Je artgerechter die Haltung, desto entspannter seien die Tiere. „Man muss einen Herdenverband aufbauen und auch ein bisschen managen.“

Stevens-Borda hält ihre Tiere in zwei Herden. Jede hat ihren eigenen Ausgang. „Einen davon haben mir ein paar Eltern durchgebrochen. Von der Stadt Mügeln wurden dann Rampen aufgeschüttet, so dass die Pferde rein und raus können. Das war schon nett“, erinnert sie sich und lächelt.

Beim Brand vor einem Jahr kämpften 88 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Quelle: Sven Bartsch

Hilfe kam direkt nach der Katastrophe

Viele Privatpersonen und Reiterhöfe aus der Region halfen damals. „Das war beeindruckend, ich kannte die ja noch nicht einmal.“ Auch aus Leisnig kam Hilfe: Der Opa eines Reitkindes vermittelte einen Wagen vom Leisniger Bauhof, die Stadt gab ihr Okay. „Da ist das Sattelzeug drin. Das ganze Zubehör muss ja auch irgendwo gelagert werden.“

Die abgebrannte Lagerhalle war nicht ohne Weiteres zu ersetzen. Dieser Mangel an Platz wurde an anderer Stelle noch einmal zum Problem: Da er fehlte, um Futter groß einzulagern, bestellte sie wenig. „Ich habe gezögert, weil ich nicht wusste, wo ich es hinpacke.“

Trockenheit sorgt für hohe Futterpreise und Lieferengpässe

Dann schlug die Dürre zu. „Zur Zeit des ersten Heuschnitts war es nicht abzusehen, dass es den ganzen Sommer hindurch nicht regnen würde. Durch die Trockenheit fiel der zweite Schnitt aus.“ Heu wurde rapide teurer. Jetzt müsse sie aufpassen und sparsam sein. „Aber das trifft alle. Bei mir sind nur gleich zwei unglückliche Umstände aufeinandergetroffen. Dieses Jahr habe ich hoffentlich mehr Glück!“

Ein bisschen habe es sich auch schon entspannt, weil Futter aus Polen und Rumänien komme. Heu ließe sich bei der Pferdefütterung nicht ersetzen. Ein Rundballen reiche bei ihr knappe drei Tage. Wege der Futterknappheit zahle sie jetzt aber deutlich mehr als gewöhnlich.

In anderen Jahren wurde sie von einer Agrargenossenschaft beliefert. „Weil sie selbst Rinder haben, wurde verfügt, dass sie einfach nichts mehr verkaufen können. Es ist ja klar, dass sie ihre Tiere auch irgendwie füttern müssen“, sagt sie. „Aber vielleicht gibt es ja auch noch Bauern, die etwas liegen haben?“, stellt sie eine Frage vorsichtig in den Raum.

Von Manuel Niemann