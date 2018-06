Rechau

Aufatmen bei der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz (Ato): Der Großbrand auf dem Gelände des Betriebshofs Rechau/Zöschau ist unter Kontrolle. Nun beginnt das Aufräumen und werden die Brandursachenermittler vor Ort sein – diese können ihre Arbeit jedoch erst dann aufnehmen, wenn der Brandort wieder sicher ist.

Feuerwehr setzt Wärmebildkamera ein

Ob er das wirklich ist, wird sich im Laufe des heutigen Mittwochs noch herausstellen. Dann sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz nochmals vor Ort – mit einer Wärmebildkamera. Dann, so hoffen die Kameraden und auch die Unternehmensleitung, wird es Gewissheit geben.„Wir haben den Einsatz am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr beendet. In den Stunden zuvor wurde noch einmal mit Wasser und Speziallöschmittel gegen Glut und Flammen gekämpft“, sagt Wehrleiter Lars Natzke.

5000 Meter Schläuche verlegt

Insgesamt wurden während des Einsatzes 5000 Meter Schläuche verlegt, um das bis zu 1000 Grad Celsius heiße Brandgut abzulöschen. Aus bisher noch ungeklärter Ursache war der Grünschnitte in der Nacht zum 22. Juni in Brand geraten. Welcher Schaden entstanden ist, konnte noch nicht beziffert werden. Der Betriebshof bleibt voraussichtlich noch bis 2. Juli geschlossen, teilt das Landratsamt mit.

Von Christian Kunze