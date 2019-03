Riesa/oschatz

Erst war der Schrecken groß, dann trugen es die Oschatzer mit Humor: Bei Bauarbeiten an der Klosterkirche wurde im Jahr 2007 ein Skelett freigelegt. In Anlehnung an Ötzi, den Mann aus dem Eis, wurde es liebevoll mit Bezug zu Oschatz Ozi-Skelett genannt. Später tauchten noch weitere Skelette auf – wahrscheinlich handelte es sich um Mönche, die im Franziskanerkloster Oschatz gelebt hatten und auch hier begraben worden waren. Die Mönche waren nur 1,45 bis 1,65 Meter groß. Außerdem wurden hier eine Münze und Sargnägel gefunden.

Auch dieser Totenkopf wurde ausgegraben. Quelle: privat

Zwölf Jahre später sorgen jetzt auch in der Nachbarstadt Riesa Skelettfunde für Aufsehen. Weil hier derzeit der Rathausplatz komplett saniert wird – bis zum Tag der Sachsen vom 6. bis 8. September soll das vollendet sein – wird der Bauuntergrund von Archäologen untersucht. Dabei wurden in der vergangenen Woche 14 Gräber frei gelegt. Die Grabstellen waren nicht alle komplett. Aber laut Christoph Heiermann vom Landesamt für Archäologie in Dresden sind drei vollständige Skelette freigelegt worden. Für den Archäologen kommen die Funde nicht überraschend. „Hier war das Kloster, und da gab es auch einen Friedhof.“ Das Kloster in Riesa existierte seit dem 12. Jahrhundert bis zur Reformation. Heute befindet sich in einem Teil des ehemaligen Riesaer Klosters das Rathaus.

Beerdigungen auf Klosterfriedhöfen

Vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert sei es üblich gewesen, dass die Toten auf den Klosterfriedhöfen mitten in den Städten beerdigt worden seien, so der Experte Heiermann. Erst später seien die Friedhöfe an die Stadtränder verlegt worden. So seien zum Beispiel beim Bau einer neuen Tiefgarage in der Nähe der Dresdener Frauenkirche über 400 Grabstellen freigelegt worden.

Alter der Skelette noch ungewiss

Noch ist unklar, wie lange die Riesaer Skelette bereits unter der Erde liegen. „Die sind auf jeden Fall alt. Aber die genaue Analyse ist sehr aufwendig, das dauert Monate“, sagte Heiermann gegenüber der OAZ. Er vermutet, dass die Toten in einem Zeitbereich vor 300 bis 500 Jahren oder noch älter an dieser Stelle begraben worden sein könnten. Das könne aus der Art der Bestattung geschlossen werden. Im Mittelalter seien die meisten Verstorbenen ohne Särge bestattet worden, da diese zu teuer gewesen seien. Und in den Riesaer Grabstellen wurden laut Heiermann keine Sargreste gefunden.

Untersuchung nach modernsten Methoden

Mittlerweile sind die Skelette und die restlichen Funde aus den anderen Grabstellen vom Riesaer Rathausplatz in das Dresdener Landesamt für Archäologie transportiert worden. Heiermann: „Da wird nicht lange gefackelt. Denn es gibt ein gewisses Klientel, die Menschenschädel sammeln.“ Im Landesamt sollen die Skelette nun nach modernsten Methoden anthropologisch (Wissenschaft vom Menschen) untersucht werden. Laut Heiermann könne damit sehr detailliert festgestellt werden, in welchem Alter die Menschen verstorben seien, welche Verletzungen sie hatten, wovon sie sich ernährten und wo sie ihren Ursprung hatten.

Von frank hörügel