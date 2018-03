Nach Prügelattacke bei Oschatzer Fußballturnier stecken Ermittlungen fest

oschatz. Wer hat denn nun wen geschlagen und beleidigt? Auf diese Frage gibt es anderthalb Monate nach den gewalttätigen Vorfällen bei einem Nachwuchs-Fußballturnier in Oschatz am 3. Februar noch immer keine eindeutige Antwort. Die Polizei geht deshalb nun in die Offensive und sucht öffentlich nach Augenzeugen.

Keine verwertbaren Zeugenaussagen

Doch warum erst jetzt? „Weil wir mit unseren Ermittlungen nicht weiter kommen“, sagte am Donnerstag der Leiter des Oschatzer Polizeireviers Jan Müller auf OAZ-Anfrage. Es gebe bisher keine verwertbaren Zeugenaussagen zu der Körperverletzung, zu der es am 3. Februar in der Zeit von 12 bis 13.30 Uhr in der Döllnitzsporthalle gekommen ist. Laut Polizei hatten sich mehrere Personen gegenseitig beleidigt und es sei auch zu Körperverletzungen gekommen. Dabei sei ein Mann erheblich verletzt worden. Es handelt sich um den Turnierleiter Falk Zschäbitz. Der Merkwitzer wurde derart verletzt, dass er ins Krankenhaus musste und längere Zeit krank geschrieben war. Mittlerweile arbeitet er wieder.

Unterschiedliche Schilderungen des Ablaufs

Zum genauen Ablauf der Geschehnisse an dem 3. Februar gibt es unterschiedliche Schilderungen. Sicher scheint nur, dass eine Frau die Schiedsrichter massiv beleidigt hat und schließlich der Halle verwiesen wurde. Dabei eskalierte die Situation und es kam zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. „Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und zu den Beteiligten machen können“, so Revierleiter Müller.

Hinweise an Tel. 03435/6500

Von frank hörügel