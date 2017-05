Mügeln. Wer nach der Eröffnung des sanierten Stadtbad Mügeln hier seine Runden drehen will, muss tiefer als bisher in die Taschen greifen. Der Stadtrat beschloss in seiner jüngsten Sitzung höhere Eintrittspreise. Demnach zahlen Erwachsene in Zukunft 3,50 Euro und Kinder bis zu 17 Jahren 1,50 Euro. Unter drei Jahren ist der Eintritt frei. Bisher zahlten Erwachsene 2,50 Uhr sowie Kinder und Jugendliche einen Euro. „Deshalb gibt es jetzt diese neue Gebührensatzung. Es ist sehr viel gebaut worden, im Wertumfang von 300 000 Euro“, erinnerte Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wählervereinigung Mügeln). Noch wisse man nicht, wie hoch die Betriebskosten sein werden. Das könne erst im nächsten Jahr ermittelt werden. Im Hauptausschuss sei bereits vorberaten worden, um verträgliche Eintrittspreise festzulegen. Dazu ergänzte Hauptamtsleiterin Dörte Eberhardt: „Die Unterhaltungs- und Betriebskosten werden sich verändern und auch die Personalkosten, da wir in diesem Jahr zusätzlich einen Fachangestellten für Bäderbetrieb eingestellt haben.“ Zu berücksichtigen sei außerdem, dass die Kassiererinnen nun mehr Lohn erhalten. „Wenn wir jetzt die Eintrittspreise nicht erhöhen, wird es schwierig, das später nachzuholen“, verdeutlichte die Hauptamtsleiterin. In den nächsten ein bis zwei Jahren sollen nun die tatsächlichen Kosten ermittelt werden. Die neuen Eintrittspreise lägen weit unter den dann zu kalkulierenden Preisen. „Das Bad bleibt immer ein Zuschussgeschäft und ich denke, wir bewegen uns noch in verträglichem Rahmen“, so Eberhardt. Aus der bisherigen Nutzungsverordnung wurde eine Satzung erarbeitet, in der geregelt sei, was gebührenpflichtig ist, wer bezahlen muss, Fälligkeit sowie Entstehung der Kosten. Auch Gebührenbefreiung und -ermäßigung findet in der Satzung Berücksichtigung. Die Jahreskarte für Kinder kostet 35 Euro und für Erwachsene 75 Euro. Einzelunterricht beim Schwimmen kostet 30 Euro und im Gruppenunterricht 70 Euro mit mindestens drei bis maximal fünf Personen (sieben Tage jeweils eine Stunde).

Auf Hinweis von Detlev Mattis (SPD) wurde die Satzung dahingehend ergänzt, dass der Schwimm- und Sportunterricht nicht nur für die städtischen Schulen, sondern auch für die Apfelbaumschule Schweta gilt. „Die Kinder würden ansonsten benachteiligt, die müssen sowieso schon Schulgeld bezahlen“, sagte Mattis. „Diese Option wäre für uns ein Zeichen. Wenn wir aufgenommen werden würden, würden wir bestimmt darüber nachdenken, ob wir das künftig hier machen“, so Stefanie Schwaiger (CDU), die gleichzeitig Vorsitzende des Evangelischen Schulvereins Apfelbaum ist.

Von Heinz Großnick