Nach Unfall in Oschatz fällt Diesellok ein Vierteljahr aus

Am 6. November stieß der Kleintransporter eines Hausmeisterdienstes an einem ungesicherten Bahnübergang mit einer Diesellok der Döllnitzbahn zusammen. Am Mittwoch war ein Gutachter vor Ort bei der Firma BMS in Ostritz (Landkreis Görlitz), um sich ein Bild von den Schäden am Schienenfahrzeug zu machen.