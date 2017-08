Nach dem Buch jetzt Sonderausstellung über die Ulanen im Oschatzer Stadtmuseum

Oschatz. Vom 19. August bis zum 19. November werden die Oschatzer Ulanen eine Renaissance erleben. In diesem Zeitraum wird sich nämlich eine Sonderausstellung des Stadt- und Waagenmuseums mit der ehemaligen militärischen Einheit, die einst in Oschatz stationiert war, beschäftigen.

Vor genau 150 Jahren wurde das Ulanen-Regiment in Oschatz stationiert. Aus diesem Grund hat der Oschatzer Heimatforscher Manfred Schollmeyer bereits ein Buch herausgegeben. Dieses trägt den Titel „Erinnerungen an das 1. Königlich Sächsische Ulanen-Regiment Nr. 17 in Oschatz von 1867 bis 1919“. Jetzt folgt unter dem gleichen Titel die Ausstellung zum Thema. „Zahlreiche fotografische, schriftliche und gegenständliche Exponate, welche so noch nie in der Öffentlichkeit gezeigt wurden, berichten über die Geschichte des Regimentes und aus dem Leben der Ulanen in Oschatz. In dieser Ausstellung wird die Bedeutung des Regimentes für die Stadt Oschatz und deren Einwohner in der Zeit zwischen 1867 und 1919 hervorgehoben“, informiert Museumsleiterin Dana Bach, die sich über die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Manfred Schollmeyer und die Förderung durch den Kulturraum Leipziger Raum freut.

Die Ausstellung will Antworten auf viele bisher offene Fragen zur Oschatzer Ulanengeschichte geben. So wird erkundet, in welchen Privatquartieren die Ulanen untergebracht waren, wo sich die Kasernen befanden, wie die Uniform aussah oder wie viele Reithallen Oschatz einst besaß. Zur Beantwortung werden originale Bild- und Textdokumente herangezogen, die bisher in Archiven schlummerten.

Von Hagen Rösner