Oschatz

Seit fast 30 Jahren gehört der Getränkelogistiker HB-Getränke zur Oschatzer Unternehmenslandschaft. 1990 gegründet ist der Betrieb heute ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Seit einigen Wochen aber sind die mehr als 50 Mitarbeiter verunsichert. Der Grund: HB-Getränke ist rückwirkend zum ersten Januar 2018 an die Getränke Pfeifer GmbH mit Sitz in Chemnitz verkauft worden, die ihrerseits zu 51 Prozent von dem Luxemburger Unternehmen Splendid Drinks übernommen worden ist. Splendid Drinks, ein Getränke- und Logistikkonzern mit Sitz in Luxemburg strebt durch den Ausbau seines Netzwerkes im Getränkehandel die Marktführung in Deutschland an. Was aber bedeutet das für die Angestellten vor Ort?

Keine Investitionen in die Lagerhalle in Oschatz

„So richtig wurde uns nicht gesagt, wie es weiter gehen soll“, sagt ein Mitarbeiter des Unternehmens in einer Anfrage an die Redaktion der OAZ. Nur auf dem Neujahrsempfang Anfang Januar sowie auf einer Betriebsversammlung habe es einige allgemeine Informationen gegeben. „Es ging dabei um mehr Wirtschaftlichkeit“, erzählt der Angestellte, der anonym bleiben möchte. Ihn und weitere Kollegen versetze in Sorge, dass für die Lagerhalle in Oschatz keine Investitionen und dringend notwendige Modernisierungen geplant seien. Stattdessen sei im Gespräch, einige Strecken an Chemnitz abzutreten. Dabei sei die Auftragslage ohnehin nicht die beste. „Wir befürchten, dass Pfeifer und Splendid über kurz oder lang unseren Standort dichtmachen wollen“, sagt der Mitarbeiter.

Während Getränke Pfeifer bis Redaktionsschluss nicht mehr auf die OAZ-Anfrage antwortete, dementierte Splendid Drinks diese Annahme. „Sofern strategische Entscheidungen in der Gruppe zu treffen sind, geschieht dies grundsätzlich gemeinsam und partnerschaftlich“, heißt es in einer Antwort des Konzerns. Eine Unternehmenssprecherin verweist außerdem darauf, dass auf der Webseite von HB-Getränke sogar Fahrer gesucht würden. Kündigungen oder Schließungen von Standorten seien nicht geplant. Mario Recknagel dagegen, Geschäftsführer von HB-Getränke, will sich zu eventuellen Entlassungen nicht ausdrücklich äußern. Das Ziel der Übernahme durch Pfeiffer und die Eingliederung ins Getränkenetzwerk des Konzerns Splendid sei aber, die Marktposition des eigenen Unternehmens zu stärken.

Geschäftsführer in Oschatz : „Netzwerk sorgt für Sicherheit“

„Innerhalb der Splendid-Gruppe sind wir deutlich stabiler und können zum Beispiel Kundenausfälle besser abfangen. Das sichert im Endeffekt die Arbeitsplätze eher“, so Recknagel. Es sei aber auch klar, dass Weiterentwicklung mit Wandel einhergehe. So gäbe es durchaus Überlegungen, den logistischen Prozess zu optimieren. Die Belieferung der Geschäfte in Gera, Nobitz und Altenburg sei von Chemnitz aus logistisch sinnvoller – auch wenn diese Anpassung bisher nur im Gespräch und noch nicht beschlossene Sache sei.

Angestellte sind laut Chef über Unternehmensziele informiert

Im Gegenzug könne HB auch Fahrten übernehmen, die Pfeiffer bisher in die Region Oschatz unternommen habe. „Wir sind alle ein Unternehmen. Da sucht man sich aus Effizienzgründen den kürzesten Weg. Das wird jeder logisch denkende Mensch verstehen“, sagt Recknagel. Das bedeute aber nicht, dass Mitarbeiter hinten runter fielen oder Fahrer freigesetzt würden. Seine Angestellten seien im Übrigen auch über die neuen Unternehmensziele informiert worden und könnten mit Fragen an seine Tür klopfen.

Von Hanna Gerwig